Estos són els cognoms que desempataran en l’admissió escolar del curs 2024-2025

La Conselleria d’Educació ha fet, este dimarts, el sorteig de les inicials del primer i segon cognom que, en cas d’empat en la baremació del procés d’admissió per al pròxim curs 2024-2025, resoldran estos casos.

D’esta manera, si després de la baremació oportuna, tenint en compte els diferents criteris, hi ha empat entre l’alumnat, s’ordenarà el llistat alfabèticament a partir d’estes inicials: AP per al primer cognom i PO per al segon. En cas que l’alumnat participant no tinga un segon cognom es considerarà que este comença per AA.

El sorteig de les lletres dels cognoms per a resoldre els possibles empats en el procés d’admissió de l’alumnat per al pròxim curs 2024-25 en els centres d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat i en centres d’Educació Especial s’ha celebrat este dimarts en acte públic en la seu de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.

Sistema de puntuació

Les lletres són l’últim recurs per a determinar l’admissió escolar. Però, abans, s’atorguen diferents punts en cada sol·licitud, com, per exemple, tindre germans en el centre o que hi treballen els progenitors; la proximitat del domicili familiar; ser destinataris de la renda valenciana d’inclusió, a més del nivell econòmic o si es tracta d’una família nombrosa o monoparental, entre d’altres.

El pròxim curs, com a novetat, Educació facilita que els germans estudien en el mateix centre. Un nou decret d’admissió, publicat hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), afavorirà l’agrupació familiar.

Com ja va publicar este periòdic, este canvi es traduïx en el fet que en l’admissió inicial d’Infantil i Primària, si un alumne aconseguix plaça, la resta de germans sol·licitants de diferents edats obtindran els 15 punts per germà matriculat en el centre.

