Compromís critica el conseller d’Educació per tindre una plaça de professor titular universitari sense doctorat

El diputat de Compromís en les Corts, Gerard Fullana, ha acusat el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, d’“okupar”, amb k, des de fa 20 anys una plaça de professor titular universitari en la Universitat d’Alacant malgrat que no té el doctorat, un dels requisits per a accedir actualment a este lloc, ja que hi va accedir, segons ha explicat el mateix Rovira, en 2004 davall la figura de professor titular de l’escola universitària, creada en els anys 60, però en extinció.

Amb representants de les escoles oficials d’idiomes i representants de la comunitat educativa en la llotja de l’hemicicle, Compromís ha insistit en el debat en el titular d’Educació tant per les “retallades” en les EOI com les aules d’Infantil i Primària (una cosa que també ha assenyalat el PSPV durant el Ple), retallades que, en el segon cas, Rovira ha negat i que referent a les classes idiomàtiques ha assenyalat que s’ha fet per a no tindre “aules buides”.

El debat, tanmateix, ha fet un gir en la segona intervenció de Fullana. En esta, ha assenyalat el lloc de Rovira com a professor titular universitari en la Universitat d’Alacant (en la qual té una plaça reservada, ara en excedència) sense tindre el doctorat ni articles d’investigació publicats i que, malgrat això, tant Rovira com el president de la Generalitat, Carlos Mazón, parlen de “cultura de l’esforç”.

“No com Sánchez”

Rovira va accedir a la Universitat d’Alacant com a funcionari de carrera al lloc en la figura de professor d’escola universitària, creada en els anys 60 i que ara es troba en extinció. Així, segons ha assenyalat Fullana, en 2004 el govern de José María Aznar va fer una llei d’universitats perquè les persones que estigueren en esta situació feren el salt a la condició de professor titular universitari sempre que es tragueren el títol de doctor, una cosa que, no obstant això, Rovira no ha fet, cosa per la qual Fullana l’ha anomenat “okupa” de la plaça.

Lluny de fugir de la qüestió (no era la pregunta registrada ni el tema per al qual havia sigut citat i coses més estranyes s’han vist), Rovira ha entrat en el cos a cos i ha defés que ell és funcionari de carrera i que va entrar en una figura totalment vàlida per a la qual no era necessària la tesi. Així, ha replicat que no es trau el doctorat perquè no ha volgut “fer-ho com Pedro Sánchez”, amb un “doctorat fake”, i que en els últims anys no ha tingut temps per dedicar-se a la política, però que potser ho fa en jubilar-se.

