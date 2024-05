Dia de l’Orgull reivindicatiu però sense festa

La celebració de l’Orgull LGTBI de València tindrà lloc divendres que ve de 28 juny. Comptarà amb la marxa reivindicativa, però a diferència d’altres anys no finalitzarà amb la posterior festa en la plaça de l’Ajuntament. Lambda i Ageval, les entitats organitzadores, han decidit prescindir-ne per sentir “una falta de suport” per part de l’Ajuntament de València i la Conselleria d’Igualtat i, també, com a manera de denunciar “les retallades patides pel col·lectiu LGTBI” en els últims mesos.

La festa es reemplaçarà per una concentració de protesta i conviden el col·lectiu i les persones aliades a celebrar-ho i “refugiar-se” en els locals “que sempre han estat donant-nos suport, el nostre refugi quan se’ns violenta al carrer”.

La notícia, anunciada ahir en roda de premsa, va sorprendre el consistori i la regidora d’Igualtat, Rocío Gil, que va mantindre una reunió amb estes entitats el passat 3 d’abril, en la qual no li “van transmetre cap discrepància ni problema” sobre la data autoritzada; el 22 de juny, “la més idònia”, segons expliquen fonts municipals. Les altres dos dates proposades per les entitats —el 15 i el 29 de juny— generaven més dificultat perquè coincidien amb la celebració d’altres activitats. No obstant això, des de Lambda, i sobre la base d’informació transmesa des de l’oposició, expliquen que “no hi havia previst cap esdeveniment en la plaça per a eixes dates” i que es tracta d’“una simple imposició”.

Paula Iglesias, Fran Fernández i Juan Velasco en la roda de premsa de Lambda per l’Orgull 2024. / L-EMV

Un altre dels punts de fricció és la negativa municipal a autoritzar una excepció del límit de decibels, superior a 90 en origen, sol·licitat per l’organització. Des de l’Ajuntament remeten a l’ordenança municipal que assenyala, en l’article 42, que el límit per a esdeveniments musicals és de 90 decibels, davant dels 45 de màxim permesos en zones urbanes per norma general. Gil indica que “les ordenances són d’obligat compliment” i recorda que esta excepció no es concedix ni en falles ni en una altra mena de celebració a l’aire lliure.

El consistori manté en els pressupostos la subvenció de 12.000 euros destinada a sufragar la celebració de l’Orgull com cada any i es mostren “oberts al diàleg” per a tractar d’impedir la cancel·lació d’una “festa molt important per a la nostra ciutat”.

Crítiques al pink washing

El col·lectiu LGTBI va aprofitar l’anunci per a criticar “les retallades en drets”, entre les quals assenyalen la revisió de la llei trans valenciana, la censura de llibres infantils en diverses biblioteques municipals o el rebuig en les Corts a la reprovació al vicepresident primer de Vox per negar l’existència de la discriminació patida pel col·lectiu LGTBI. “Donar suport a l’Orgull mentres es retallen altres drets ens sembla, com menys, hipòcrita”, exposaven, alhora que titllaven de pink washing les pràctiques del consistori i el Consell.

El director general de Diversitat, Stephan Soriano, va explicar que “la Generalitat continuarà col·laborant, ajudant i escoltant totes les entitats LGTBIQ+”. En este sentit, va recordar les seues reunions “amb la totalitat d’entitats, siga de manera individual o col·lectiva”; amb Lambda va tindre una trobada només cinc dies després d’accedir al càrrec.

