La Fiscalia dona suport a l’arxivament de la causa contra Oltra i 15 acusats davant del recurs de Vox i la víctima

El fiscal adscrit al Jutjat d’Instrucció 15 i que ha investigat el cas del tractament a la menor que va patir abusos per part d’un monitor dona suport a la decisió d’arxivar la causa contra l’exvicepresidenta i exconsellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, al costat de quinze acusats més. El representant del Ministeri Públic considera que la investigació ja s’ha completat i que no hi ha indicis que els 16 acusats es confabularen per a desacreditar la menor i intentar tapar el cas dels abusos comesos pel monitor, exmarit de Mónica Oltra i que ja complix pena de presó.

El Ministeri Fiscal aboca estos arguments en un escrit presentat al jutjat i ha notificat les parts per a oposar-se a la petició de l’acusació particular (la menor ja adulta que representa l’advocat i dirigent d’Espanya 2000, José Luis Roberto) i el partit d’ultradreta Vox que continue la investigació. L’última paraula la tindrà la secció quarta de l’Audiència de València, la mateixa que ja va reobrir la causa a l’inici de la investigació i que en estos moments jutja Eduardo Zaplana i José Luis Olivas, pel cas Erial.

El representant del Ministeri Públic considera, igual que el jutge, que, després de les perquisicions efectuades durant dos anys, no hi ha motius per a continuar la causa, com inicialment es va justificar. “Resulta fal·laç pretendre que el que s’ha dit en el primer tràngol no pot ser reavaluat en un altre moment, davall la llum d’una informació més àmplia i amb unes conseqüències processals completament heterogènies”. En cas contrari, apunta el fiscal amb fina ironia, “l’instructor quedaria bloquejat per propi discurs previ, fent inútil l’ulterior curs de la seua actuació”.

També assenyala l’acusació pública que la instrucció tampoc ha facilitat que la víctima dels abusos haja sigut “capaç d’aportar cap informació addicional d’una certa utilitat sobre este tema –per estrany que resulte–” que permeta inculpar la directora del centre de menors a on vivia i la resta de 13 funcionaris investigats, Oltra i dos col·laboradors més. Sense oblidar que, a més, no hi havia cap protocol sobre com actuar en esta mena de situacions que sí que es va crear després de produir-se estos fets.

Afig, a més, que durant la instrucció s’han analitzat els nombrosos correus dels investigats “que tant han retardat la causa” i “el resultat de la qual [ha resultat] pràcticament nul des de la perspectiva incriminatòria”.

Finalment, en resposta a Vox, el fiscal assenyala que “no sembla que calga considerar ni ‘ràpid’ ni ‘abrupte’ el final de la instrucció que s’ha prolongat durant quasi tres anys (es va incoar el 26 de maig de 2021), la persistència i extensió de la qual s’han degut en gran manera a les diverses acusacions personals”. I assenyala que el seu recurs oferix “poques, confuses i fragmentàries argumentacions que pretenen construir una sort de raonament incriminatori ‘per exclusió’: una cosa així com que, encara que res s’haja trobat contra els investigats, esta va haver necessàriament d’existir com a única explicació a les conductes de tots ells”. I enlletgix el partit d’ultradreta que “no siga capaç de presentar ni un esbós del que seria la seua construcció alternativa” davant de “quasi cinquanta fulls de minuciosa exposició fàctica i altres tants raonaments jurídics”.

