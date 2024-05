Moncada “recupera” més de 30.000 euros per als consumidors

Des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Moncada s’han fet públiques les dades de les consultes efectuades durant l’any passat. Com indica el vicealcalde i regidor d’OMIC, Álvaro Gonzalvo, les xifres “són positives per als consumidors, ja que s’han augmentat les recuperacions econòmiques en un 10 %”. En concret, la valoració econòmica de les reclamacions resoltes positivament és de 32.350,99 euros, una quantitat que, com assenyala Gonzalvo, “repercutirà en les butxaques del nostre veïnat”. A més, el 83 % de les reclamacions tramitades s’han resolt a favor dels consumidors.

En total, durant el 2023 es van atendre més de 900 consultes, un 56 % de les quals de manera presencial. En este sentit, Gonzalvo recorda que es manté el servici d’atenció amb cita prèvia, però que no és obligatòria. D’altra banda, 339 consultes van ser ateses telefònicament i 66 mitjançant correu electrònic.

Quant als sectors amb més nombre de reclamacions, destaca la telefonia a causa d’incompliments de condicions contractuals i publicitat enganyosa, una tendència habitual durant l’última dècada. Altres sectors que destaquen des del consistori són els subministraments elèctrics i la banca.

Gonzalvo valora “la gran faena que es fa des de l’OMIC per a defendre els drets de les persones consumidores” i afirma que una bona prova d’este treball són les dades positives obtingudes durant l’any passat. A més, anima la ciutadania a fer ús dels servicis que es proporcionen des de la regidoria perquè “garantir els drets de la ciutadania de Moncada és una prioritat”.

Suscríbete para seguir leyendo