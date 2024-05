Sánchez demana a les empreses que “s’impliquen” per a frenar la ultradreta

Prop de 30 empreses germàniques, entre les quals es troben noms coneguts com ara Bayer, Volkswagen, BMW, Allianz, Deustche Bank, Siemens o Mercedes s’han mobilitzat per a frenar el vot ultra en les eleccions europees i fer campanya amb els seus treballadors perquè no voten partits com Alternativa per Alemanya. Sánchez ha arreplegat el guant i ha demanat a les corporacions espanyoles una actuació similar durant un fòrum sobre fons europeus, organitzat per eldiario.es.

“Vull agrair l’exemple de les grans empreses alemanyes. Això és el que vaig demanar a Davos, que les empreses s’implicaren en la defensa de la democràcia i la bona política perquè les empreses naixen amb la democràcia i la seua tasca és defendre la democràcia”, ha dit, després de defendre que política i economia són assumptes “profundament connectats”. “Comprendre eixa connexió ignorada a consciència per alguns és crucial per a donar resposta als reptes que té davant la democràcia”, hi ha afegit.

El president del Govern, eufòric després de la victòria de Salvador Illa en les eleccions catalanes, ha aprofitat la intervenció per a defendre la bona gestió del seu govern en l’economia espanyola davant del “miracle econòmic del PP”, i ha tirat de dades d’afiliació a la seguretat social –per primera vegada en abril es van superar els 21 milions d’afiliats– i de les perspectives de creixement econòmic –la Comissió Europea va millorar ahir les seues previsions per a Espanya en quatre dècimes fins al 2,1 %–.

“L’any passat vaig dir que l’economia espanyola anava com una moto. Enguany he de dir que l’economia espanyola no va com una moto, l’economia espanyola va com un coet”, ha afirmat Sánchez.

Paper a Europa

Una part “important” d’eixos “excel·lents” resultats econòmics els ha atribuïts als fons europeus, dels quals a Espanya li corresponen 160.000 milions, a repartir entre els anys 2021 i 2026. Però el president del Govern ha confirmat que defendrà una extensió d’estes ajudes més enllà d’eixa data, com ha plantejat el comissari europeu d’Assumptes Econòmics i Monetaris, Paolo Gentilioni, segons ha dit.

“Espanya hui compta a Europa com no ho feia en dècades”, ha agregat, abans de citar “referents” com l’alt representant de la Unió per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell; la presidenta del Banc Europeu d’Inversions (BEI), Nadia Calviño, o la candidata del PSOE a les eleccions europees, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, de qui ha dit que “està cridada a ocupar grans responsabilitats en la futura Comissió”.

Suscríbete para seguir leyendo