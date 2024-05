Els valencians ja destinen la mitat del salari a pagar el lloguer

Els valencians ja destinen el 50 % del sou a pagar el lloguer. El cost anual de l’arrendament d’un pis de 80 metres quadrats a la província de València és de 12.403 euros i el salari mig brut arriba als 24.648 euros, segons un informe del portal d’ocupació Infojobs i la plataforma Fotocasa. A la Comunitat Valenciana, segons l’Institut Nacional d’Estadística, viuen 290.000 famílies llogades.

Edificis d’habitatges de lloguer en el barri de Turianova (València). / MA Montesinos

L’esforç per a pagar el lloguer es va disparar en 2023 després d’un augment del cost del lloguer a la Comunitat Valenciana del 16 %. En el conjunt de la Comunitat Valenciana, el sou brut necessari per a pagar el lloguer és del 44 %. En concret, el cost anual d’arrendar un pis és d’11.136 euros (928 euros al mes) i els treballadors tenen un salari mitjà de 25.540 euros.

Tanmateix, la situació és més complicada a la província de València. La taxa d’esforç ha passat del 43 % en 2022 al 50 % en 2023 per la pujada del lloguer. Els veïns de la província de València tenen un sou brut de 2.054 euros al mes (en eixa xifra ja estan prorratejades les pagues extra) i el lloguer mitjà és de 1.033 euros.

Una parella analitza els preus de l’aparador d’una immobiliària de Castelló. / Levante-EMV

Increments més alts en 17 anys

“Ja no sols és que els salaris no cresquen al mateix ritme que l’habitatge. La principal raó d’aconseguir la cota més alta de la història és que el preu del lloguer es troba en el nivell màxim històric, i mostra els increments més inflats dels últims 17 anys. L’encariment de l’arrendament ocasiona que l’esforç salarial que el ciutadà fa per a accedir al lloguer estiga molt per damunt del recomanat pels organismes de control europeus que establixen que no s’ha de destinar més del 30 % a pagar l’habitatge. En estos moments es troba més de 10 punts per damunt de la xifra de fa deu anys, per la qual cosa la inaccessibilitat s’ha disparat. Pràcticament a tot Espanya, excepte en dos comunitats (Castella-la Manxa i Extremadura), el desemborsament per a fer front al lloguer està en nivells perjudicials”, comenta María Matos, directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa.

Districtes més humils

A la ciutat de València és molt més complicat viure de lloguer. En els últims mesos el cost del lloguer ha crescut amb més força en els districtes més humils. El preu dels arrendaments s’ha disparat un 91 % en Poblats de l’Oest en l’últim any i s’ha desbocat en els districtes de Jesús, Benicalap i Poblats del Sud amb pujades mitjanes d’entre el 30 % i el 48 %, segons dades de la Càtedra Observatori de l’Habitatge de la Universitat Politècnica de València.

Els lloguers de pisos de menys de mil euros s’esgoten en hores a València. Les immobiliàries advertixen que en la capital del Túria ja no queden arrendaments disponibles i que els estrangers amb alt poder adquisitiu copen “el 90 %” de les operacions”. Un informe de la companyia Alquiler Seguro revela que cada pis que ix al mercat a la província de València genera de mitjana 63 contactes, la qual cosa suposa una pressió molt alta. Fa cinc anys cada anunci generava 11 contactes, una situació normal. València és la quarta província amb més pressió del lloguer per darrere de Balears, Santa Cruz de Tenerife i Barcelona, i està al mateix nivell de Madrid.

Entre les zones amb més tensió

Segons l’estudi d’Infojobs i Fotocasa (Relació de salaris i habitatge de lloguer en 2023), València és la sèptima província a on els ciutadans destinen més sou brut al pagament de l’habitatge de lloguer només per darrere de Barcelona (65 % del sou brut), Balears (63 %), Madrid (62 %), Guipúscoa (60 %), Las Palmas (53 %) i Biscaia (52 %).

