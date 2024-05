La plataforma ciutadana contra l’ampliació de l’aeroport de Manises inicia les primeres accions

El missatge és clar: no volen que s’amplie l’aeroport de Manises i si s’ha de fer alguna cosa, que es trasllade a un altre lloc. Este rebuig frontal al projecte anunciat pels governs autonòmic i central va ser el detonant que va originar la creació de la Plataforma Ciutadana Contra l’Ampliació de l’Aeroport de Manises a finals d’abril. Va ser tan sols fa unes setmanes quan veïns i veïnes de Xirivella, Quart de Poblet, Barri del Crist, Aldaia i Manises, tots ells de la comarca de l’Horta Sud, es van organitzar en una entitat ciutadana per a tindre més força i oposar-se a un projecte que és “perjudicial per a la nostra salut i també per al medi ambient”.

Ja han començat a fer algunes de les accions directes més enllà de les paraules. Si fa uns dies van fer la primera arreplega de firmes a Quart de Poblet, este diumenge tornaran a fer-ho a Xirivella. La federació d’associacions veïnals d’este municipi, que pertanyen a la plataforma de recent creació, estarà este diumenge 19 de maig en la plaça de Gerardo Garcés per a arreplegar el màxim suport possible pel “trasllat de l’aeroport de Manises i la no ampliació”.

Un dels cartells de l’arreplega de firmes d’este diumenge a Xirivella. / F.A.V.X.

Segons expliquen fonts del moviment associatiu de Xirivella, este rebuig és “una manera de protegir el medi ambient, preservar la qualitat de vida de la nostra comunitat local i treballar per a fer una Xirivella més habitable, sostenible i equilibrada”.

D’altra banda, dimarts que ve 21 de març, la sala d’actes de l’Ajuntament de Quart de Poblet acollirà la primera assemblea ciutadana oberta contra l’ampliació de l’aeroport i a favor del trasllat, organitzada per la plataforma.

Cartell apegat a Quart de Poblet que informa sobre l’assemblea. / A.Q.

Serà a les 18 hores i baix el lema “No al soroll”, “No a l’ampliació de l’aeroport, sí al trasllat”, explicaran els motius de la seua oposició. A l’acte assistiran els diputats en el Congrés Alberto Ibáñez (Compromís) i Vicent Sarrià (PSPV) i la diputada autonòmica Maria Josep Calabuig (Compromís).

