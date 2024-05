La Defensora del Pacient eleva una queixa al Ministeri pel conveni sanitari entre Mazón i Page

Els pacients de 27 municipis de les zones limítrofes de la Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa s’integren en l’acord d’assistència sanitària firmat entre les dos autonomies la setmana passada, amb la presència de Mazón i Page. D’esta manera, 13.700 persones que viuen en zones com la Vall d’Ayora podran ser ateses íntegrament a l’Hospital d’Almansa o els residents en la baixa Serrania de Conca podran ser intervinguts a l’Hospital de Requena. No obstant això, l’acord no agrada la Defensora del Pacient, que ha elevat una queixa sobre el conveni al Ministeri de Sanitat, dirigida ex profeso a la ministra Mónica García.

A pesar que ja hi ha un acord anterior, firmat pel llavors conseller socialista Miguel Mínguez amb la comunitat autònoma d’Aragó en març de 2023, l’entitat qualifica el conveni d’“irregular” i insten García a prendre mesures, a pesar que les competències en matèria sanitària estan transferides a les autonomies. En cas de no obtindre resposta per part de l’executiu, la Defensora del Pacient, Carmen Flores, anuncia que elevarà l’assumpte a la Fiscalia.

Mazón i García Page, en l’acte de Requena / Jorge Gil/E.P.

La decisió dels pacients

Segons l’escrit remés al Ministeri, Flores considera que la decisió ha de ser dels pacients perquè, ara, se’ls imposa “anar de romeria” d’una comunitat a una altra, quan la legislació especifica que els residents han de ser atesos en els espais sanitaris de la seua pròpia comunitat, encara que Flores obri la porta al fet que “el pacient ho demane voluntàriament perquè en la seua comunitat no hi haja el servici que necessiten”. De fet, arriba a qualificar l’acord d’“idea dictatorial” i de “confabulació de governants” en referència a Mazón i Page.

Entre altres motius per a oposar-se la mesura prevista en l’acord, assenyala el cost dels desplaçaments, bé recaiguen en els pacients, bé en l’Administració si són traslladats en ambulància. I conclou: “Els pacients no són una permuta. Ells decidixen que per a això paguen”.

És cert que, en l’actualitat, el pacient tampoc decidix en quin centre sanitari és atés, sinó que la població es repartix entre els departaments de salut en funció del municipi de residència. I, de fet, hi ha un acord similar amb la comunitat d’Aragó, després de la firma del qual la Defensora del Pacient no va elevar cap mena de queixa. “No vam tindre coneixement –assegura Flores–. Si no ho haguérem fet”.

