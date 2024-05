L’Ibex-35 comença el dia amb una alça del 0,1 % i manté els 11.300 punts

L’Ibex-35 ha iniciat la sessió d’este dilluns, la primera de la setmana, amb una pujada del 0,11 %, la qual cosa li ha portat a situar-se en els 11.340,3 punts i cotitzar en màxims des de 2015, en una jornada de transició per als mercats fruit de l’absència de referències macroeconòmiques de gran importància i de l’escassetat de resultats empresarials.

En el terreny empresarial, Mubadala Investment Company, el fons sobirà d’Abu Dhabi, ha subscrit un acord amb Tubacex per a comprar-li el 49 % del seu negoci de solucions tubulars per a l’exploració i producció de gas i petroli (OCTG) per 150 milions de dòlars (quasi 138 milions d’euros).

D’altra banda, Fluidra ha nomenat Jaime Ramírez com a nou conseller delegat de la companyia amb efectes a partir del pròxim 1 de juny, segons ha informat este dilluns la firma especialitzada en equips i solucions connectades en el sector de la piscina i wellness.

A més, Cellnex Finance Company, filial participada íntegrament per Cellnex, ha ampliat en sis mesos, del 7 de novembre de 2024 al 8 de maig de 2025, el venciment del contracte de permuta financera de retorn absolut (total return equity swap) en relació amb accions de Cellnex subscrit amb una entitat financera global per un import de 150 milions d’euros, segons va informar la companyia el divendres passat després del tancament del mercat.

En l’obertura d’este dilluns, el valor que més pujava era Repsol (+1,01 %), Acciona (+0,9 %), IAG (+0,48 %) i Acciona Energia, que avançava un 0,77 %, mentres que en el costat contrari se situaven BBVA (-0,54 %), Acerinox (-0,38 %) i Merlin Properties (-0,28 %).

A més, les accions de Tubacex es disparaven més d’un 4 % en l’arrancada de la jornada borsària, fins als 3,325 euros per acció, la qual cosa li portava a liderar les alces del mercat continu.

Les principals borses europees inauguraven la jornada de hui amb tendències mixtes. En concret, Milà es deixava quasi un 1 %, al mateix temps que Londres, Frankfurt i París pujaven un 0,2 %, un 0,18 % i un 0,17 %.

El preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, pujava un 0,48 % en l’obertura dels mercats europeus, fins als 84,38 dòlars, mentres que el Texas se situava en 79,90 dòlars, un 0,40 % més.

En el mercat de divises, la cotització de l’euro davant del dòlar es mantenia en 1,0884 bitllets verds, mentres que en el mercat de deute l’interés exigit al bo espanyol a 10 anys baixava fins al 3,284 %.

