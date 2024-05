Indústria habilitarà línies d’ITV sense cita prèvia per a desbloquejar el col·lapse

Nova mesura per a agilitzar la situació en ple col·lapse de la ITV. La consellera d’Indústria, Nuria Montes, ha anunciat, este matí, que es posarà en marxa línies per a passar la inspecció sense tindre cita prèvia, un pas que, per a molts ciutadans, s’ha convertit en impossible per no trobar llocs disponibles a conseqüència de l’alta demanda. Segons ha explicat la dirigent del Consell, esta via s’obrirà primer “per a desembossar el transport professional” i continuarà posteriorment amb els usuaris particulars.

En esta visió, fonts d’Indústria han explicat que la intenció és que este mecanisme estiga ja en marxa en les pròximes setmanes i que s’estudia que aquelles persones que tenen la ITV caducada a causa del col·lapse puguen tindre preferència a l’hora de passar la inspecció, encara que este últim punt hui dia s’està encara explorant.

Siga com siga finalment, l’anunci de hui és una mesura de gran importància que se suma a d’altres anunciades ja la setmana passada per Montes, entre les quals la més rellevant és el reforç de personal de més de 300 persones. En concret, la idea és incorporar —segons ha confirmat hui la consellera amb la previsió que estiguen durant este mes de juny— 90 treballadors fixos i uns 250 més temporals. A això se sumaran les contractacions per al servici d’atenció telefònica —que d’11 passarà a 25 empleats— i un nou sistema web amb el qual poder “normalitzar el servici”. Tots dos tràmits, en paraules de la consellera, haurien de ser una realitat abans que acabe maig.

