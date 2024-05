Les vinyes de la Rambla de Fontanars se sequen per la falta de pluges

La sequera derivada fonamentalment del canvi climàtic continua sent un dels grans cavalls de batalla als quals han d’enfrontar-se els agricultors de la Comunitat Valenciana, una de les zones més afectades per l’escassetat de pluges.

En un article recent, este diari ja va informar que la sequera està afectant de manera desigual els cultius explotats en Terres dels Alforins —una de les principals zones de producció vitivinícola valencianes— en funció de determinats àmbits i varietats.

La situació per la qual travessen algunes vinyes de la Rambla de Fontanars és alarmant i quasi irreversible. Es tracta d’un escenari que no s’ha vist en molt de temps, a pesar que els períodes de sequera es repetixen al llarg dels anys en este territori.

Si no plou en els pròxims dies, segons advertixen els experts, hi ha ceps que podrien secar-se. I els pronòstics meteorològics no són gens falaguers en eixe sentit: fins al moment, les previsions no assenyalen precipitacions en la zona en el que resta del mes de maig.

Des de l’1 de gener de 2024 fins al 19 de maig, a Fontanars s’han registrat 77 litres per metre quadrat, mentres que l’any passat, per estes mateixes dates, s’acumulaven ja més de 200 litres per metre quadrat.

La situació és encara més greu en els terrenys forts, argilencs i calcaris, mentres que els sòls arenosos resistixen millor la sequera. En general, els sòls arenosos no retenen l’aigua, però, en condicions de sequera extrema com l’actual, permeten el conreu perquè les arrels no queden bloquejades, com ocorre amb els terrenys argilencs, on la cohesió d’este sòl davant de la falta d’aigua es compacta i les arrels no poden prosperar, tal com explica Mauro Matarredona, viticultor de Fontanars dels Alforins.

Per part seua, el sòl argilenc és poc permeable a l’aigua i, en conseqüència, tendix a retindre-la. Durant les estacions de sequera s’endurix i es torna difícil de cultivar. El sòl és un dels factors que més influïxen en les característiques del raïm i, per tant, dels vins. I és lògic, perquè la planta s’alimenta del sòl, on afona les seues arrels i absorbix aigua i nutrients.

Importants danys en altres comunitats

En cas de prolongar-se l’escenari actual d’escassetat de pluges, és molt probable que moltes parcel·les de vinya no arriben a recol·lectar-se. Des de les associacions agràries com Unió Llauradora i Ramadera han demanat al Govern central ajudes urgents per a pal·liar la sequera.

En altres comunitats autònomes, com Castella- La Manxa o La Rioja, s’han produït les primeres gelades de la primavera amb centenars d’hectàrees de vinyes afectades. Només a La Rioja, els danys superen els 5 milions d’euros, mentres que les hectàrees arrasades a Castella-la Manxa superen les 17.500.

