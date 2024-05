Quan els triomfadors a Cannes es van quedar a la lluna de València

El director de Cinema Jove, Carlos Madrid, ha destacat en les seues xarxes socials els vincles de palmaresos que unixen el festival de cinema valencià amb el de Cannes, els premis del qual es van entregar el passat cap de setmana.

"En Cinema Jove atorguem cada any el premi Lluna de València a directors amb personalitat pròpia, l'obra dels quals destil·la una manera particular d'entendre la narrativa audiovisual que esdevé amb el temps en la seua marca personal i establix el seu propi segell de qualitat en el panorama cinematogràfic. L'elecció dels premiats i de les obres que componen les seleccions oficials forma part de la personalitat artística del festival", explica en la seua nota Carlos Madrid.

"Quan estos directors venen a Cinema Jove a arreplegar el premi -continua-, és tot un plaer escoltar-los en les seues trobades amb el públic del festival, sentir-los parlar obertament de la seua relació amb el cinema; sobre plans, rodatges, seqüències, actors, productores, música, influències, inspiració, pròxims projectes… Estos encontres configuren cada any una de les activitats més enriquidores per al festival i el seu públic. I també és un plaer acompanyar-los després d'estes trobades a visitar València; es convertixen en amics del festival i de la nostra ciutat".

Un muntatge sense començar

Tot això ho explica Madrid perquè tant el director d'Anora, la pel·lícula que ha rebut la Palma d'Or de Cannes en este 2024, com Miguel Gomes, premi a la millor direcció, han sigut mereixedors abans del premi Lluna de València que atorga Cinema Jove.

"Sean Baker va rebre la Lluna de València en 2023 -recorda el director del certamen-. En la seua trobada amb el públic ens va parlar d'Anora, pel·lícula que tenia rodada en aquells dies, però el muntatge de la qual encara no havia començat. Ens va avançar que es tractava de la primera pel·lícula que no anava a centrar-se en un grup marginal de la societat americana".

"Miguel Gomes -indica Madrid a continuació- va rebre la Lluna de València en 2019 i recorde que ens va contar que veient pel·lícules d'Alain Resnais, com Muriel, es va adonar que el cinema era un camp amb moltes més possibilitats de les que s'havia imaginat i que el llenguatge cinematogràfic podia ser el que cada director volguera".

"No podem alegrar-nos més"

"Sean Baker i Miguel Gomes acaben d'emportar-se la Palma d'Or a la millor pel·lícula i el premi a la millor direcció, respectivament, en l'actual edició del Festival de Cannes, el més prestigiós del món. Amb Anora i amb Grand Tour", subratlla Madrid.

"No podem alegrar-nos més per ells, perquè són grans directors, perquè les seues respectives obres són personals, autèntiques i inclassificables i perquè en Cinema Jove hem tingut la immensa sort de conéixer-los bé i de compartir converses i experiències inoblidables que ens fan estimar encara més el cinema. Tot un orgull per al nostre festival", conclou.

