Els veïns descriuen el castic de viure al costat del túnel de Perez Galdós

Diferents col·lectius veïnals han fet sentir la seua veu en el ple del mes de maig de l'Ajuntament de València contra la decisió del nou govern de PP i Vox de mantindre, de moment, el túnel de Pérez Galdós. Els veïns han pres la paraula en l'hemicicle per a descriure el castic que suposa viure al costat del sorollós i transitat túnel de l'avinguda de Pérez Galdós, una barrera que dividix els barris d'Extramurs i Olivereta des dels anys 60.

"Per a anar al supermercat cal recórrer mig quilòmetre i desviar-se per altres camins que quan fa sol són insuportables". "Travessar l'avinguda amb semàfors que duren 30 segons en verd" requerix rapidesa de reflexos. Circular amb bicicleta suposa exposar-se a elevats nivells de pol·lució, mentres que per a trobar passos de vianants cal recórrer distàncies d'entre 200 o 300 metres, han assegurat. "A l'estiu busquem ombres davall d'un vestíbul o d'un fanal mentres esperem el bus perquè és una avinguda sense arbres". "Si renaturalitzen, per favor, que no siguen palmeres", demanen els veïns, que advertixen que "no es poden obrir les finestres perquè el soroll és insuportable".

Els veïns desconfien de les promeses del nou govern sobre la supressió a futur del túnel. "Invertiran per a millorar-lo i després l'eliminaran?" "No volem que el túnel es reutilitze, volem que se suprimisca", han reiterat.

Per l'Associació Veïns la Roqueta ha pres la paraula Miguel Sánchez, que ha explicat que el túnel de Pérez Galdós és una "barrera anacrònica que ha de desaparéixer", com ve reclamant des de fa dècades la plataforma Fuera Túnel. "Donem suport a la renaturalització de Perez Galdós-Giorgeta perquè el túnel encorseta i impedix el desenvolupament del nostre barri". Els veïns recorden que el programa electoral del PP proposava la reurbanització de l'avinguda i lamenten el temps perdut per a encarregar informes i reunir-se amb els col·lectius veïnals.

El regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha responsabilitzat al govern anterior de Compromís i PSPV de "no fer res per a eliminar el túnel" i ha recordat que els informes realitzats per ells constaten que són necessàries obres no previstes per l'anterior govern que dupliquen el cost de l'obra, finançada amb fons europeus, que podrien perdre's si no s'executa a temps.

Les obres no previstes, ha recordat Carbonell, suposen reforçar les bigues del túnel, reformar el clavegueram i construir una llosa nova sobre el col·lector, així com el cobriment del pas. Obres que suposen quasi nou milions d'euros, quasi el doble del pressupost inicial, que segons Carbonell fan inviable assumir ara la supressió del túnel.

Sandra Gómez, Borja Sanjuán, del PSPV, i Papi Robles (Compromís) / M.A.M.

Si el soterren ara, no ho faran mai

La intervenció veïnal ha arribat al fil de la moció presentada per la socialista María Pérez en la qual insta el govern de Catalá a "començar ja" i no en 2026 els treballs i informes per a la supressió del túnel, que finalment no ha tirat avant. El projecte alternatiu que ha presentat el PP, ha apuntat la regidora María Pérez, no es justifica amb els informes tècnics.

"Els informes no diuen que no es puga llevar el túnel, sinó que s'han de reforçar els forjats", ha detallat. Pérez ha qüestionat l'alternativa del PP, que preveu, a més, llevar carril bus per a donar prioritat al cotxe, i assenyala les "contradiccions" constants en el projecte. "Diuen que llevaran el túnel després de realitzar les obres de reurbanització de tota l'avinguda, no és d'estranyar que els veïns siguen escèptics".

Per a la portaveu de Compromís, Papi Robles, "és una llàstima deixar passar l'oportunitat de deixar arrere una autopista urbana i transformar-la en un bulevard verd, i més l'any de la Capitalitat Verda". "El vot no compta només cada quatre anys", ha recordat Robles al PP en al·lusió a les seues promeses electorals. "Estem davant d'una doble estafa per als veïns que porten dècades reclamant la supressió del túnel i per agafar els diners d'Europa per a reasfaltar, posar dos arbres i llevar carrils bus". "Si no el soterren ara, no ho faran mai", ha advertit Robles.

