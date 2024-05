La Generalitat rep mig centenar de denúncies d'assetjament sexual i moral

El Consell ha ratificat l'informe d'avaluació final del Pla de la Inspecció General de Servicis (IGS) 2022-2023, en el qual es constata un increment de l'activitat d'este òrgan, que obeïx a l'augment de denúncies ateses, a la posada en marxa de nous projectes, així com a noves funcions assignades per la Llei 2/2023, que regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

En concret, durant el període 2022-2023 es van rebre un total de 1.025 denúncies i comunicacions anònimes. D'estes, el 59 % van ser inadmeses o arxivades; el 25 % es van derivar a altres òrgans de control intern de la Generalitat (a les inspeccions sectorials d'educació, sanitat i servicis socials) o bé a altres departaments de la Generalitat per ser els competents, el 15 % de les denúncies van ser investigades per la IGS i l'1 % es van tancar per desistiment de la persona que les va presentar.

Per canal de presentació, 432 denúncies es van canalitzar pel tràmit telemàtic específic sobre presumptes irregularitats o infraccions a la legalitat en l'àmbit de la Generalitat i el seu sector públic instrumental; 49 denúncies es van rebre pel tràmit de presumpte assetjament laboral (41 per presumpte assetjament moral i 8 per presumpte assetjament sexual); 531 comunicacions anònimes es van obtindre a través del Canal Confident-GVA, i 13 denúncies/comunicacions es van presentar a través del Sistema Intern d'Informació de l'Administració de la Generalitat (SII-GVA) dirigides a la IGS.

Millores del Canal Confident

A partir de l'exercici 2024 es preveu que el nombre de comunicacions anònimes rebudes a través del Canal Confident GVA descendisca, ja que s'ha millorat la informació del web arran de l'experiència dels primers mesos, de tal manera que es redirigix la persona usuària que vulga presentar les denúncies de fets que no són competència de les IGS a l'òrgan o l'administració competent.

Esta reducció permetrà un ús més eficient dels recursos de la IGS, tenint en compte l'elevat nombre de denúncies que s'han rebut per esta bústia (totes elles contestades per personal de la IGS), de les quals, quasi el 80 % van ser inadmeses –i en alguns casos derivades– per no reunir els requisits mínims necessaris per a la investigació o no ser de la competència de la IGS.

Actuacions d'inspecció

Pel que fa a les actuacions ordinàries d'inspecció i control, s'han fet dos informes d'avaluació dels canals de comunicació i atenció a la ciutadania després de la situació de pandèmia per la COVID-19, un informe d'avaluació de l'eficàcia dels sistemes actuals de verificació en els procediments administratius fonamentats en declaracions responsables i comunicacions prèvies i un informe d'avaluació del grau d'implantació dels plans de control de subvencions.

Així mateix, dins d'este mateix apartat s'ha dissenyat un sistema d'informació per al control i seguiment de l'absentisme del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei de la funció pública valenciana, s'ha posat en marxa el canal confidencial de presentació de comunicacions anònimes de la Generalitat (Canal Confident-GVA) i s'ha elaborat un informe que establix com realitzar les avaluacions de la repercussió del teletreball en les modalitats que tenen aprovades estos programes.

Bústia telemàtica

El Canal Confident-GVA és una bústia telemàtica que permet la presentació de comunicacions anònimes i va entrar en funcionament el gener de 2023. Este sistema permet establir un canal segur i accessible que garantix la confidencialitat i la protecció dels que l'utilitzen. A través d'este, es garantix la privacitat i confidencialitat de la informació transmesa, mitjançant mecanismes de xifratge, de manera que s'impossibilita qualsevol accés per part de persones o entitats alienes a la IGS.

