Nadal s'acomiada de Roland Garros

El tenista espanyol Rafa Nadal es va acomiadar ahir del torneig de Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada, després de no poder superar el dur examen de l'alemany Alexander Zverev, guanyador d'un bonic duel en tres sets per 6-3, 7-6(5), 6-3 i després de més de tres hores de partit.

El 14 vegades campió del ‘gran’ parisenc no va poder sorprendre a un dels jugadors més en forma del moment, número quatre del món i que arribava a París després de guanyar el Masters 1.000 de Roma. Els dos es retrobaven en el mateix escenari on es van veure les cares, en 2022, llavors en unes semifinals marcades per la greu lesió del d'Hamburg que li va acabar per donar el bitllet al balear, posterior campió.

«Si ha sigut la meua última vegada, l'he gaudida. Espere veure-vos una altra vegada, però no ho sé», va confessar el de Manacor a peu de pista d'una Phillipe-Chatrier bolcada des del primer moment amb el 14 vegades campió que sota l'atenta mirada de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Iga Swiatek va oferir una bona versió, molt millorada respecte a Roma, però insuficient davant un Zverev molt sòlid i recolzat en un gran servici i en el seu demolidor revés a dos mans, que es va convertir en el tercer jugador a batre al ‘rei’ de Roland Garros després del suec Robin Soderling i ‘Nole’.

Nadal va estar molt més recognoscible en el seu joc, amb el qual va anar de menys a més després d'un fluix inici que li va acabar per costar el primer parcial. Però encara que no va poder remuntar el break que va encaixar en blanc en el primer joc i també va cedir per segona vegada el seu servici per a entregar-li el set al seu rival, el seu tenis ja havia començat a carburar i, malgrat la derrota en tres parcials, va acabar amb 34 colps guanyadors, deu menys, això sí, que el d'Hamburg.

Era el primer partit del campió de 22 Grand Slams al millor de cinc mànegues des que caiguera en la segona ronda de l'Obert d'Austràlia. El rival era el de major nivell que havia tingut des del seu retorn i, a més, en un moment de maduresa tenística que el va ajudar a subjectar les emocions que envoltaven una pista central on va trobar l'ajuda del tancament per a donar-li unes condicions més favorables.

«No he tingut males sensacions»

Després del partit, Nadal va assegurar que se'n va de Roland Garros «en pau» amb si mateix, havent-se demostrat que està «llest per a més». «No he tingut males sensacions. M'he demostrat que estic llest per a més del que he fet, que ha sigut caure en primera ronda», va assegurar l'espanyol.

Malgrat això, va afirmar que va tindre les seues opcions en el partit i que va sentir que per moments feia bon tenis, encara que insuficient per a batre un rival de la talla de Zverev. Sobre el seu futur, Nadal va assegurar que es dona de termini fins als Jocs de París per a veure si està en condicions de seguir: «Ací faré un balanç, veuré com estic a tots els nivells, de motivació, físic... i prendré una decisió».

L'espanyol va considerar poc probable que vaja a disputar la temporada de terra batuda, perquè «seria poc intel·ligent fer la transició a la gespa per a tornar després de nou a la terra batuda per als Jocs».

Suscríbete para seguir leyendo