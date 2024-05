El Palau de la Música gestionarà la Mostra de València

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat hui la dissolució de l'organisme autònom responsable del festival de cinema Mostra de València que, a partir d'ara, passarà a ser gestionat pel Palau de la Música. Este acord, aprovat sense el suport de l'oposició, s'ha adoptat “amb la finalitat de buscar solucions administratives a problemes administratius, i optimitzar recursos i millorar en eficiència”, tal com ha explicat durant la sessió plenària el regidor de Cultura, José Luis Moreno.

Amb esta decisió, les funcions, els objectius i els recursos de l'OAM quedaran integrats en un altre organisme autònom, el del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València. Després d'este primer pas donat hui en el ple municipal i després de la dissolució definitiva i extinció d'este organisme, es nomenarà una comissió liquidadora i se sotmetrà a informació pública l'acord, amb un termini de 30 dies hàbils per a presentar suggeriments i reclamacions. Finalment, després dels tràmits pertinents, es realitzaran els ajustos necessaris per a l'organització de totes les activitats.

Reforç de la plantilla

En la seua intervenció, el regidor de Cultura, José Luis Moreno, ha expressat el seu vincle personal amb la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, i ha defés “l'aposta de l'equip de govern actual per este certamen”. “Per eixa aposta –ha assegurat– volem donar-li sostenibilitat i salvar-lo, hem de decidir entre salvar un organisme o salvar el festival”.

Moreno ha explicat que “el govern local perseguix l'eficàcia, l'eficiència, l'estalvi pressupostari, i advoca per compartir sinergies i racionalitzar personal per a millorar els servicis”. També ha aclarit que el Palau de la Música assumirà les funcions, els objectius i els recursos de l'organisme dissolt. “L'escàs personal de l'organisme autònom Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals s'integraran en l'OAM Palau de la Música, que és on se celebrarà la pròxima edició, del 24 d'octubre al 3 de novembre, i que reforçarà la seua plantilla”, ha afirmat.

Primer pas per al seu desmantellament

Segons recull l'ajuntament en un comunicat, la regidora socialista Maite Ibáñez ha argumentat que “el seu grup polític no pot ser còmplice d'este acord que podria ser el primer pas per a desmantellar la Mostra, un certamen internacional que va nàixer en 1980 amb l'objectiu de potenciar la cultura mediterrània”. Maite Ibáñez ha recordat “la trajectòria ascendent d'este festival, que va fer un gir cap al declivi amb l'anterior equip del govern popular per a, posteriorment, recuperar-se en 2018, quan va començar a incrementar el seu públic i es va incorporar a les xarxes de festivals de cinema més importants del món”.

En la mateixa línia s'ha manifestat la regidora de Compromís Gloria Tello, que ha assegurat que “amb esta decisió el govern local mostra el seu menyspreu pel major i millor festival cinematogràfic de terres valencianes”. Gloria Tello, que ha lamentat “esta decisió trista per al món de la cultura”, ha assegurat que este certamen va convertir en els seus inicis València en la capital del cinema mediterrani, i que, després de degradar-se en la dècada dels 90, s'havia recuperat i potenciat com un referent reconegut pel sector audiovisual”.

Qüestionada en les auditories

Quan fa dos setmanes el govern municipal presidit per María José Catalá va anunciar la seua decisió de dissoldre l'OAM de la Mostra i integrar l'organització del festival en el Palau de la Música, el regidor de Cultura, José Luis Moreno, va justificar la decisió subratllant que "les últimes auditories dutes a terme, en els anys 2020 i 2021, en La Mostra, formulen diverses observacions i recomanacions que, ara com ara, són difícils de solucionar amb els mitjans de què disposa el referit organisme autònom i en les quals s'observen motius suficients per a la seua dissolució per haver-hi altres fórmules jurídiques, com la proposada, molt més idònies per a la consecució dels seus fins".

En concret, les dos auditories apunten “l'existència de circumstàncies que podrien posar en qüestió el principi d'especialitat que ha de regir l'activitat de qualsevol ens instrumental com La Mostra, com ara la reduïda estructura d'ingressos i gastos, l'existència d'un Servici de Recursos Culturals a l'Ajuntament de València i la pertinença a l'Ajuntament del 67 % del personal funcionari i directiu que presta els seus servicis en l'entitat”.

