Troben el jove de 35 anys que va desaparéixer fa una setmana a Quart

Pau Roig, el jove de 35 anys que va desaparéixer fa una setmana a Quart de Poblet, ha aparegut. Així ho han confirmat a este diari fonts de l'Associació SOS Desaparecidos, que expliquen que a primera hora d'este matí s'ha desactivat l'alerta de cerca. Si bé no han avançat detalls de l'estat en el qual es troba el jove, fonts de l'entorn del jove asseguren a Levante-EMV que el jove es troba en bon estat.

Aparece Pau Roig. / LEVANTE-EMV

Encara que de moment no han transcendit els detalls que van provocar la seua desaparició, diverses persones de l'entorn del fins ara desaparegut confirmen que la seua troballa es va produir durant la nit d'ahir.

Així, després de més de set dies de cerca incansable per part d'amics i veïns tant per la seua localitat natal com per l'entorn de la seua zona de treball, lloc en el qual va desaparéixer, Pau ha passat la nit a sa casa d'Alginet, on ha pogut retrobar-se amb els seus familiars i amics.

Suscríbete para seguir leyendo