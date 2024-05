La UV revisarà els seus contractes i relacions per a "reafirmar el seu compromís" amb Palestina

El Consell de Govern de la Universitat de València (màxim òrgan de representació) va aprovar este dimarts un nou posicionament en el qual "reafirma el seu compromís amb Palestina". En el text elaborat per la rectora Mavi Mestre assegura que revisarà totes les seues relacions i contractes per a no col·laborar amb empreses que no respecten els drets humans.

Amb el títol "El compromís de la Universitat amb Palestina", el text ha sigut votat per 46 vots a favor i cap en contra. Establix que la UV exigirà un alto-el-foc immediat a Palestina i l'inici d'un procés de diàleg i negociació per a resoldre la qüestió palestina-israeliana. A més, reivindicarà que l'estat hebreu permeta l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza i reclamarà al Govern que deixe de vendre armament a Israel. A més, demanarà la recuperació de la jurisdicció universal per a impedir la impunitat de crims de guerra, lesa humanitat i genocidi.

"Partint del fet que la UV no té acords amb universitats israelianes, ni institucions, ni centres d'investigació d'Israel" -resa el comunicat-, el Consell de Govern es compromet a no firmar més acords fins que no acaben "els crims de lesa humanitat i la violació sistemàtica dels Drets Humans a Palestina".

Estudiants protesten a la porta de la facultat de Filosofia de la UV. / Europa Press

En el posicionament s'establix també la revisió de "possibles relacions" amb entitats que no respecten els drets humans. És més, la UV incorporarà clàusules "de caràcter social" per a evitar la concurrència d'empreses que es beneficien de la violació de drets humans en els seus contractes públics, seguint les recomanacions de Nacions Unides.

Ajudes europees

La UV també ha acordat reclamar a la Unió Europea que no permeta l'accés israelià al finançament d'I+D+i de programes europeus. Alhora, assegura que la UV intensificarà la seua cooperació amb el sistema universitari palestí a més dels 3 convenis de col·laboració amb universitats que ja té en marxa.

"La vulneració dels Drets Humans que està produint-se a Palestina, particularment a Gaza, per part d'Israel, és totalment inacceptable. Estan massacrant població civil, destruint infraestructures de caràcter civil, i particularment de servicis públics essencials com són centres de salut, hospitals, escoles, instituts, universitats i centres d'investigació", expressa la UV en el seu posicionament. Això, continua la rectora, "no implica que no s'exigisca l'alliberament dels ostatges israelians capturats per Hamàs".

Estudiants de l'Acampada per Palestina es tanquen a la Facultat de Filosofia de la UV / Fernando Bustamante

Mestre va remarcar que el compromís de la UV amb Palestina "no són només paraules, sinó fets, i ho hem fet amb recursos", referint-se a la dotació de fons de la UV per a incrementar el nombre de beques convocades en el Pla Refugi, així com els treballs per a firmar 3 convenis amb universitats palestines.

Estes beques van destinades a refugiats de l'Afganistan, amb un pressupost de 161.200 euros per a 9 beques. Així, Mestre va anunciar que obriran una nova línia de beques per a refugiats palestins per al pagament de la matrícula, la residència, la manutenció i els gastos de transport, a més d'assegurances.

