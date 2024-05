Educació oferix 135.000 places de Formació Professional

La Formació Professional (FP) oferirà 135.820 places a la Comunitat Valenciana. Així ho ha anunciat hui la Conselleria d'Educació en una roda de premsa en la qual han participat el conseller José Antonio Rovira i la directora general de Formació Professional, Marta Armendia.

En la convocatòria anterior, la Conselleria va traure més de 150.000 places, encara que en nombres reals són 116.657 alumnes els que van acabar cursant FP durant el passat curs.

Per això, des d'Educació, consideren que hi ha un increment de l'oferta de 19.163 places més “respecte a l'oferta real”. En este sentit, Armendia ha explicat que l'oferta acadèmica s'ha dissenyat escoltant els centres, el professorat i el sector empresarial.

Quant als grups, es produïx un increment de 241 en tot el territori; 93 a Alacant; 112 a València, i 36 a Castelló.

Rovira ha volgut ressaltar que l'FP es troba en un “moment històric” pel canvi de paradigma i percepció sobre la Formació Professional. “Ja no és la germana xicoteta de la universitat, sinó l'inici d'una carrera professional que permet arribar fins on qualsevol persona vulga”. Per això, des de la conselleria “hem apostat per incrementar el nombre de cicles i de places”.

