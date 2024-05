El Govern capitalitza amb els països àrabs la seua posició sobre Gaza: "Gràcies Espanya, visca Espanya!"

El Govern tracta de fer avançar la seua agenda per a Palestina: reconeixement de l'Estat, alto-el-foc, alliberament dels ostatges i, quan cesse el soroll de les armes, una conferència de pau internacional per a treballar per la consumació d'una Palestina viable i segura, a més de demanar als països àrabs que reconeguen també Israel. En este esquema, el paper d'eixos països àrabs i islàmics és fonamental. La majoria d'ells està disposada a reconéixer l'existència d'Israel i establir relacions diplomàtiques formals a canvi que Israel acabe amb l'ocupació il·legal dels territoris palestins.

En este context, i només 24 hores després que Espanya reconeguera oficialment Palestina com a Estat, Pedro Sánchez i José Manuel Albares han despatxat a Madrid amb els alts càrrecs del Comité Àrab-Islàmic per a Gaza: els ministres d'Exteriors de l'Aràbia Saudita, Catar, Jordània, Turquia i Egipte (que vindrà la setmana que ve), el nou primer ministre palestí, Mohammad Mustafa, i el secretari general d'Organització de Cooperació Islàmica.

Tots han agraït a Sánchez la seua posició d'avantguarda a Europa contra els excessos de l'ofensiva israeliana a Gaza (més de 36.000 morts, en la seua majoria xiquets, segons les dades palestines) i el reconeixement, junt amb Noruega i Irlanda, de Palestina com a Estat. Més països de la UE estan pensant en el reconeixement, segons fonts oficials europees en el diari israelià Haaretz.

En una declaració institucional que no va acceptar preguntes dels periodistes, el ministre d'Exteriors ha comparegut amb els seus homòlegs per a definir el full de ruta d'Espanya: al príncep Faisal bin Farhan Al Saud, ministre d'Exteriors de l'Aràbia Saudita, li ha agraït el "compromís de sumar suports i voluntats a favor de la pau". Este li ha respost que està a Madrid "per a donar les gràcies a Espanya per donar-nos esperança en un moment molt fosc", i ha subratllat la necessitat que hi haja "pau amb tots els veïns, incloent-hi Israel". La teocràcia autoritària saudita no reconeix Israel, però estava a punt de restablir relacions diplomàtiques amb Israel abans de l'atac de Hamàs.

El nou primer ministre palestí (després de la renovació del Govern empresa per l'Autoritat Nacional Palestina fa uns mesos), Mohammad Mustafa, ha agraït "càlidament" el reconeixement de l'Estat de Palestina i ha exclamat: "Visca Espanya!". Ha demanat que es detinga la massacre de Rafah. Israel ha desoït l'orde de la Cort Internacional de Justícia de la Haia que detinga la seua ofensiva a Rafah, la qual cosa la situa fora de la legalitat internacional, segons Noruega. Des que el govern de Netanyahu va rebre eixa orde, s'han produït diverses massacres a Gaza. Han reconegut l'autoria d'almenys una.

