L'Ibex 35 lluita per sostindre la cota dels 11.200 punts

L'Ibex 35 ha iniciat la sessió d'este dimecres amb una caiguda del 0,37 %, la qual cosa li ha portat a situar-se en els 11.234,2 punts, en una jornada en la qual es donarà a conéixer l'Índex de Preus de Consum (IPC) d'Alemanya.

En el terreny empresarial espanyol, el Banc Sabadell va col·locar este dimarts 1.000 milions d'euros en una emissió de cèdules hipotecàries amb venciment a deu anys, aconseguint este un volum de demanda pocs minuts després de l'anunci en mercat, i amb la presència primerenca d'alguns noms "d'alta qualitat i d'imports significatius", segons han informat fonts financeres a Europa Press.

A més, Sacyr va formalitzar amb una entitat de crèdit un contracte forward sobre 10 milions d'accions ordinàries amb un preu de referència inicial de 3,4 euros (30,4 milions d'euros), ajustable en funció del preu final d'execució i amb venciment a un any.

En este context, el selectiu madrileny ha obert amb Repsol encapçalant les pujades, amb una alça de l'1,02 %, seguida per Rovi (+0,9 %), Banc Sabadell (+0,49 %) i Mapfre (+0,36 %). Pel costat contrari, les majors caigudes eren les d'IAG (-2,38 %), Grifols (-2,31 %) i Acciona Energia (-1,40 %).

En la resta d'Europa, els principals índexs també han obert amb baixades: Frankfurt queia un 0,32 %; París, un 0,29 %; Milà, un 0,22 %, i Londres es deixava un 0,04 %.

Als Estats Units, el Nasdaq va superar este dimarts per primera vegada els 17.000 punts, la qual cosa li va portar a tancar la jornada en els 17.019,88 enters, després de veure's ajudat a pujar per la fortalesa de Nvidia (+7 %) i per la dissipació dels temors entorn del creixement a la Xina.

El preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, pujava un 0,41 % en l'obertura dels mercats europeus, fins als 84,28 dòlars, en tant que el Texas se situava en 80,22 dòlars, un 0,49 % més.

En el mercat de divises, la cotització de l'euro enfront del dòlar repuntava en 1,0854 'bitllets verds', mentres que en el mercat de deute l'interés exigit al bo espanyol a 10 anys es mantenia al voltant del 3,385 %.

