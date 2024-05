PSPV: "La societat valenciana no ha absolt Camps"

L'absolució de l'expresident Francisco Camps i tres consellers per part de l'Audiència Nacional pels contractes de la Gürtel ha provocat una allau de reaccions a les Corts. El portaveu del PSPV, José Muñoz, ha assenyalat: "Respectem les decisions de la justícia, però en el cas de Camps la responsabilitat política és manifesta. La societat valenciana no ha absolt Camps, el PP va pagar en les urnes la seua època de govern i desgovern. Alguns dels seus consellers com Blasco va ser condemnat per corrupció durant l'etapa de l'expresident. Respectem la decisió judicial, però la seua etapa va ser nefasta per a la C. Valenciana, com la F1 o eixa hipoteca reputacional. Camps no ha sigut absolt per la ciutadania, ni la seua política, més aïna, van ser condemnats".

"Va ser el PP el que va liquidar la seua carrera"

En eixa línia, ha apuntat: "Nosaltres no prenem la decisió de posar fi a la vida política de Camps, va ser el PP el que va liquidar la seua carrera. Nosaltres no pensem que si hi ha una rehabilitació, és per qui va liquidar la seua carrera política. No entrem, eixa responsabilitat està en el PP", ha dit, abans d'afegir: "Vam veure que l'època de PP i Camps va ser jutjada per les urnes en 2015, en 2011 no es coneixia tot el reducte de casos de Camps. En 2015 ja se sabia quin era el cost de la F1, la Ciutat de la Llum, el deute que teníem era inassumible, ja s'havia produït el tancament de Canal 9. En 2011 el van avalar les urnes, però quan es van conéixer els efectes en conjunt de Camps i del PP, la condemna en les urnes va ser terrible. En 2015, Camps no es va presentar perquè el PP no ho va permetre. Ara veurem què fan aquells que van decidir posar fi a la vida política de Camps. Encara estem alçant la hipoteca de Camps i les seues polítiques", ha conclòs.

"Epicentre de trama corrupta"

Des de Compromís, el síndic Joan Baldoví ha coincidit: "Tot el respecte a les decisions judicials, però el que mai pot amagar és que la C. Valenciana va ser un dels pitjors epicentres de trames corruptes. Gürtel va fer niu ací en l'etapa dels governs de Camps. Respecte a les decisions, però recordar que Camps presidia un govern en què la trama Gürtel cap a molts negocis va suposar el saqueig dels diners dels valencians".

"Més portades que la família reial"

Per la seua banda, José María Llanos, síndic de Vox a les Corts, va celebrar l'absolució de l'exdirigent popular: "Felicitar Camps per haver sigut absolt com en la resta d'imputacions, i recordar una dada rellevant: en un any va tindre més portades en El País que la família reial. És pena de telenotícies", ha dit. I respecte a l'esquerra, afig: "No poden anar plorant perquè a Mónica Oltra se li exigiren les responsabilitats polítiques que té l'agressió sexual a una menor i d'altra banda haver realitzat una campanya d'assetjament per qüestions polítiques", va criticar.

A més d'això, afig: "Màxim respecte a la labor dels tribunals i recordar que una cosa és fer política i una altra condemnar les persones abans que els jutges prenguen decisions oportunes. Ells parlen de lawfare, però és el que han fet molts anys. Si ha tingut centenars i centenars de portades i al final de totes les causes ha sigut absolt és una prova que s'ha intentat judicialitzar la política. Els que judicialitzen la política fan lawfare", ha conclòs.

