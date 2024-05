Sanitat obri un nou servici a l'Espai Roís de Corella

La Conselleria de Sanitat continua obrint servicis en els edificis que conformen el nou Espai Roís de Corella, que s'ha construït en el solar que ocupava l'antic hospital Francesc de Borja. L'últim ha sigut la posada en marxa de l'Àrea de Rehabilitació. Amb això conclou la segona fase de l'obertura progressiva del complex sanitari, corresponent a l'edifici central d'este. L'última fase serà l'obertura total del nou centre de salut integrat, que ocupa el tercer edifici.

Amb este trasllat parcial del Servici de Rehabilitació de l'Hospital Francesc de Borja, les atencions es desdoblen, de manera que a l'Espai Sanitari Roís de Corella s'atén pacients amb determinades patologies i que precisen uns certs tractaments.

En concret, en el nou espai s'atendrà tot el corresponent a la patologia d'aparell locomotor, tant infantil com d'adults, així com els tractaments de sòl pelvià, drenatge limfàtic, fisioteràpia de l'aparell locomotor infantil i d'adults, i els tractaments grupals, com ara l'escola d'esquena o l'escola de genolls, entre altres.

Les instal·lacions d'esta àrea, situada en la planta baixa de l'edifici central, compten amb un gimnàs general, un gimnàs infantil i una sala per als tractaments de sòl pelvià i de drenatge limfàtic, així com la consulta mèdica.

En el servici de rehabilitació de l'Hospital Francesc de Borja es continuarà atenent la patologia de dany cerebral adquirit i, en general, els pacients més complexos.

Suscríbete para seguir leyendo