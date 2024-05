València té un 9 % de vivendes buides i un 1,6 % de vivendes turístiques

L'Associació d'Apartaments i Vivendes d'Ús Turístic de la Ciutat de València (Viutur) rebutja les raons per les quals l'Ajuntament de València suspendrà les llicències de nous allotjaments del sector a la ciutat, amb les dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística que demostren el seu relatiu pes en el parc residencial de la ciutat davant dels blocs d'apartaments i hotels, exclosos de la moratòria municipal.

Viutur recorda que, malgrat la competència deslleial (de les quals són els primers perjudicats), les vora 6.700 vivendes d'ús turístic de València legalment registrades a la ciutat tan sols representen l'1,63 % del parc residencial, i en 2023 a penes van registrar 84 denúncies per alguna queixa veïnal relacionada amb algun dels 738.770 turistes allotjats, que van generar 561.558.935 euros a l'economia local.

Viutur també recorda que l'evolució negativa del sector en els últims quatre anys (-1,88 %) demostra que encara no s'han recuperat les xifres de prepandèmia (6.899 VUT en 2020), mentres que el nombre d'habitacions hoteleres a València ha crescut un 13,24 % (de 8.962 en 2020 a 10.149 en 2024).

Comparativa d'apartaments turístics i vivenda / Viutur

De la mateixa manera, l'INE demostra que, a la ciutat de València, la mitat dels 4,5 milions de turistes anuals s'allotgen en hotels (47 %); un 25% ho fa en cases de familiars; el 12 %, en segones residències, i l'11 %, en vivendes turístiques.

Només un 11 % de turistes s'allotja en VUT

Per totes estes raons, Viutur lamenta que la nova corporació s'haja alineat amb les campanyes de turismofòbia encoratjades per raons ideològiques i populistes, i torna a sol·licitar una reunió amb l'alcaldessa per a exposar les seues reivindicacions.

Viutur, com a única delegació valenciana de la patronal autonòmica Apturcv i de la Federació Nacional d'Apartaments Turístic d'Espanya, vol deixar clar que no ha participat ni participarà en accions de desgast polític, perquè la seua única funció és la de donar suport a l'activitat d'un sector que des de fa anys defén el dret a decidir la modalitat turística, lluita contra l'intrusisme i el monopoli, i genera ocupació i economia al sector Servicis i al comerç minorista.

