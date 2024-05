València fixarà percentatges límit d'apartaments turístics per barris

L'alcaldessa de València, M. José Catalá, ha defés hui la moratòria de llicències per a nous apartaments turístics com a "molt necessària" i, a més, aprovada per unanimitat de tots els grups. "És una decisió necessària per a fer una bona regulació del sector que done seguretat jurídica al sector i tranquil·litat als veïns de València", ha assegurat l'alcaldessa després de l'aprovació en el ple d'este dimarts d'una suspensió de les llicències motivada per la pressió veïnal i el boom de les sol·licituds de nous apartaments. Una regulació dels apartaments que anirà encaminada a fixar percentatges límit per barris, en línia amb el que s'ha fet en el Pla especial del Cabanyal, en què es va fixar un 10 % de vivendes turístiques per illa.

"És molt important que estes decisions tinguem grans consensos", ha assegurat l'alcaldessa, que considera, davant l'al·luvió de sol·licituds de llicències rebudes en pocs mesos a l'ajuntament, que "cal parar i reflexionar". L'ajuntament, afig, "ha de donar seguretat al sector i perseguir les activitats il·legals i evitar els problemes de convivència que generen en alguns barris".

Catalá ha explicat que en este any de moratòria "es buscarà una regulació assenyada" i ha donat hui pistes de per on aniran les línies de la modificació de les normes urbanístiques del pla general (PGOU) encaminada a posar orde en el sector dels apartaments turístics. La moratòria, ha precisat Catalá, no suspén les llicències d'hotels (de les quals s'estan tramitant set llicències enguany) ni dels blocs sencers d'apartaments, però sí que "fixarà unes normes del joc" en els edificis residencials on es vulguen instal·lar apartaments turístics, que es permetran en primeres plantes si tenen accessos diferenciats.

La regulació també anirà dirigida a posar orde en la transformació de plantes baixes i locals comercials en apartaments turístics. "Cal veure la situació real dels barris perquè no es massifiquen zones com Ciutat Vella, l'Eixample i el Marítim amb apartaments i establir percentatges de llicències que es permetran". "És el que analitzarem a partir d'ara, la situació dels barris". En paral·lel, explica Catalá, s'avançarà en les inspeccions. "Hi haurà mà dura contra l'activitat irregular", ha dit l'alcaldessa.

"No estem en contra del turisme"

La moratòria arrancarà amb la publicació de l'acord plenari, que l'ajuntament ha sol·licitat que siga per via d'urgència. En este sentit, l'alcaldessa ha precisat que es revisaran les llicències que s'han presentat en els últims dos últims mesos, 54 a l'abril i 506 al maig. En total d'enguany s'han presentat 733 sol·licituds de llicència de vivendes turístiques, quasi el doble de les que es van presentar en 2023.

L'alcaldessa ha destacat que amb la moratòria "no volem traslladar la imatge que estem en contra del turisme, sabem el que suposa per a la nostra economia. Sí als apartaments turístics, però controlats i legals i amb accessos independents i percentatges clars".

