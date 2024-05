Compromís registra un miler de denúncies d'apartaments irregulars en només una setmana

Compromís per València ha presentat en el registre municipal una nova remesa de denúncies ciutadanes que han arribat a través del web quenotetiren.com sobre apartaments turístics i obres que estan funcionant presumptament de manera irregular. La portaveu de la formació valencianista a l'Ajuntament, Papi Robles, ha demanat a María José Catalá que es pose a treballar, reforce el cos d'inspecció i tanque tots els apartaments turístics que estan operant de manera irregular.

“La moratòria de les llicències no és suficient i més tenint en compte que en el que portem de 2024 existixen més de 700 apartaments turístics més a la ciutat, com destaca l'informe dels tècnics municipals aprovat en l'últim Ple. És necessari més personal en el cos d'inspecció i un pla urgent per a controlar i reordenar els recursos turístics de la ciutat”, ha dit Robles.

Per tant, la portaveu de Compromís destaca que el seu grup municipal està posant a la disposició del govern estes denúncies “per a agilitar el seu treball i perquè s'inspeccionen tots estos casos dels quals hi ha fotografies, informació del que està passant i dels permisos que tenen. Amb tot això, l'equip de Catalá hauria d'anar tancant tots els apartaments irregulars”. Robles ha assegurat que “no es tracta de turismofòbia, sinó que verdaderament esta problemàtica s'està descontrolant i és necessari actuar per a fer compatible l'activitat econòmica amb el dret a la vivenda i la convivència en els barris”.

Papi Robles ha presentat estes denúncies acompanyada del candidat de Compromís-Sumar a les eleccions europees Vicent Marzà, que ha assenyalat: “No podem consentir que els veïns i les veïnes siguen expulsats dels seus barris, que no puguen accedir a una vivenda i que no puguen pagar un lloguer. És necessari posar fi a la situació de tensió en el sistema immobiliari i garantir l'accés a la vivenda per a totes les persones”.

Per això, Marzà ha avançat que “des de Compromís-Sumar impulsarem una normativa europea de vivenda que acabe amb la gentrificació i que acabe amb la barra lliure dels apartaments irregulars. Són necessàries mesures com una moratòria de la compra de vivendes per part de persones no residents, regular els preus del lloguer, posar les vivendes públiques accessibles al conjunt de la ciutadania i posar fre a l'especulació”.

Compromís per València ha posat en marxa la campanya “Que no te tiren” acompanyada d'un web quenotetiren.com que facilita a les persones poder denunciar les irregularitats quant a apartaments turístics i obres relacionades amb estos. També oferix informació sobre la problemàtica de l'accés a la vivenda a la ciutat, les causes i les possibles solucions.

