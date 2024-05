La Final de la Davis 2025 apunta al Roig Arena

El Mercat de Colón va servir ahir per a la presentació de la Fase de Grups de la Copa Davis que acollirà per tercer any consecutiu València el mes de setembre. Un acte que va servir per a ratificar l'aspiració de la ciutat d'acollir en un futur pròxim les Fases Finals amb el Roig Arena com a escenari. I podria succeir el novembre de 2025, com així ho van assegurar tant l'alcaldessa de València, María José Catalá, com el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que van assistir a l'acte amb Vicent Mompó, president de la Diputació de València; Kelly Fairweather, director executiu d'International Tennis Federation (ITF) i Feliciano López, extenista i director del torneig per a les Finals de la Copa Davis 2024.

Vicente Barrera, Feliciano López, Carlos Mazón, Kelly Fairweather, M. José Catalá i Vicent Mompó, amb l'Ensaladera en la presentació de la Fase de Grups de la Copa Davis a València. / m.a.montesinos

«És un plaer i un orgull donar la benvinguda a la Copa Davis a València en este marc incomparable», va destacar María José Catalá, que va ressaltar que «València vibra amb esport i tenis, és un plaer tornar a acollir esta Fase Final de grups. Vull agrair a tots la confiança en València. Per a la ciutat este esdeveniment és transcendent, de primer nivell, volem que genere un impacte a la ciutat que servisca per a fomentar l'esport base», va indicar l'alcaldessa, abans de llançar la seua gran aposta per al futur de la competició, començant per 2025.

L'alcaldessa va destacar que València aspira a més. «En este moment atrevit, esta ciutat és ambiciosa, esta ciutat pensa en gran i no m'espanten els reptes, m'atreviré amb una deixada: aspirem a més, som ciutat de colps guanyadors, i l'any que ve València comptarà amb el millor pavelló d'Europa. A bon entenedor...», va anunciar l'alcaldessa referint-se al futur Roig Arena que es postula des d'este mateix dimecres clarament com a candidat a albergar la Fase Final en 2025.

Enguany la lluita per l'Ensaladera tornarà a dirimir-se a Màlaga el mes de novembre. És l'últim any de contracte de les finals amb la ciutat andalusa. Espanya buscarà la classificació per a eixa Fase Final del 10 al 15 de setembre en el que podria ser el comiat de La Fonteta, però no de la capital del Túria. València acull enguany la seua tercera Davis Cup i té contracte per a altres dos edicions, en les quals l'objectiu ja no és un altre que albergar les Finals al Roig Arena, unes finals que en este 2024 arranquen el 8 de novembre.

Posteriorment, davant els mitjans va explicar que ha «traslladat a la Copa Davis la disposició de la ciutat per a somiar un poc més gran amb el tenis». «És una qüestió que anirem treballant en els pròxims mesos, però València mereix posicionar-se de manera molt clara per a liderar este esdeveniment i qualsevol altre que ens resulte interessant, ja que tindrem el millor pavelló d'Europa, i que el tindrem prompte», va afegir.

Aposta per l'esport

Tot seguit, Carlos Mazón, que tancava el torn d'intervencions, va donar suport a les paraules de l'alcaldessa: «L'alcaldessa ho acaba de dir. València torna a apostar per l'esport. No sols estem promocionant la ciutat, sinó fomentant la pedrera. Som la primera comunitat autònoma on fer esport desgrava en la declaració de la renda. Els gastos de l'esport federat han de ser promocionats. I a més de fomentar-lo necessitem referències extraordinàries, i la Copa Davis i l'actitud dels tenistes valencians ens ho dona. Entre tots treballem perquè hi haja eixa referència». I va sentenciar: «Suport absolut de la Generalitat a l'ambició que l'alcaldessa ha posat en marxa. Queda oficialitzada la candidatura de València. Volem el tenis, i una vegada més a València es notarà».

Finalitzat l'acte, Feliciano López va valorar davant la premsa l'«atreviment» de l'alcaldessa per la Davis, una aposta, segons va dir, que «sona molt bé». «No em sorprén perquè han apostat sempre molt pel tenis. Sí que m'agrada l'atreviment de l'alcaldessa de dir-ho en un acte com este, diu molt de les ganes que té de continuar apostant pel tenis», va comentar. Feliciano López no va descartar la presència de Rafa Nadal a València perquè el balear sempre ha manifestat el seu desig de tornar a jugar la Copa Davis abans de retirar-se, encara que el seu retorn és encara una incògnita.

