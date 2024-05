El jardí agrícola de Trini Simó (Jesuïtes) pren impuls

La junta de govern de l'Ajuntament de València aprovarà demà el projecte d'execució, previ a la licitació de les obres, del Jardí de Trini Simó, conegut com el solar de Jesuïtes, a la cantonada de la Ferran el Catòlic amb el passeig de la Petxina. L'aprovació del projecte arriba dos anys després que l'equip liderat per l'arquitecte Carmel Gradolí guanyara el concurs d'idees convocat pel govern progressista per a la urbanització d'esta gran parcel·la, que en el seu moment va formar part del conjunt del Col·legi de Sant Josep, per a urbanitzar este buit urbà i guanyar-lo com a gran zona verda i parc agrícola per a la ciutat.

El solar de Jesuïtes, la propietat del qual va permutar l'Ajuntament de València amb terreny edificable als promotors que en el seu moment l'havien comprat a l'orde religiós, fa anys que està pendent d'urbanitzar. L'última permuta amb Expogrupo (després Selenta Group) va arribar en 2013. L'ajuntament va entregar al promotor hoteler el solar de l'ajuntament d'Aragó, que va ser derrocat. El preu que ha pagat la ciutat per la parcel·la de Jesuïtes li va fer valdre el qualificatiu del solar més car de València. El regidor de Compromís Sergi Campillo va valorar l'aprovació del projecte amb el qual se salda un deute històric que tenia l'ajuntament. El jardí portarà el nom de l'activista, historiadora, feminista i membre del col·lectiu Salvem el Botànic, la plataforma ciutadana que durant dècades va reivindicar el trasllat de l'edificabilitat del solar de Jesuïtes per a l'ampliació del limítrof i protegit Jardí Botànic.

El projecte que es desenvoluparà en el solar de Jesuïtes, denominat "Bardissa", és un homenatge a l'agricultura i, juntament amb el Botànic, el jardí de les Hespèrides i la mitjana enjardinada de la Gran Via Ferran el Catòlic, formarà una superilla botànica.

El solar de Jesuïtes es va obtindre a través de diverses permutes durant el govern de Rita Barberá. Després de descartar-se una ampliació del Botànic per part de la Universitat de València, l'ajuntament va convocar el concurs d'idees per a impulsar la urbanització del jardí, que compta amb finançament europeu. En este sentit, el regidor de Compromís, Sergi Campillo, ha demanat al govern de PP i Vox que licite l'obra per a no posar en risc les ajudes europees. "El que ha de fer el govern municipal és no adormir-se més i traure a licitació immediatament el projecte, perquè a més té fons europeus i, per tant, ja el vam deixar pràcticament acabat des del govern de Joan Ribó, fins i tot amb el finançament europeu".

