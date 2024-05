Les ajudes de la diputació al transport rural arriben a 142 municipis

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) recull hui les bases de la línia d'ajudes al transport en pobles en risc de despoblació que ha posat en marxa la Diputació de València a través de l'Àrea de Desenvolupament Rural. En total, este programa compta amb un pressupost de 397.000 euros, i arribarà a 142 municipis, amb ajudes que van des dels 1.700 fins als 5.600 euros, en funció d'una sèrie de variables com el nombre d'habitants, la densitat de trànsit o la distància a servicis de referència, entre altres. L'edició 2024 d'estes ajudes incrementa els fons assignats en un 25 % respecte a l'exercici anterior, i té com a principal novetat que les persones beneficiàries podran desplaçar-se per qualsevol motiu, incloent-hi raons d'oci o assumptes personals i familiars.

El diputat de Desenvolupament Rural, Avelino Mascarell, assenyala que “era prioritari que este programa atenguera també les necessitats socials de la ciutadania, com a aspecte imprescindible del benestar de les persones, a més de facilitar els trasllats per motius laborals, sanitaris o educatius”.

"Fixar població"

En este sentit, Mascarell explica que “afavorir la mobilitat entre municipis rurals és un element clau per a fixar població, especialment en comarques en les quals hi ha servicis mancomunats”, i afirma que “en la Diputació tenim molt clar que en la lluita contra la despoblació hem d'alçar la mirada més enllà de cada municipi i apostar per facilitar les sinergies per territoris”. “No podem pretendre que tots els pobles oferisquen tots els servicis, però sí que tots els ciutadans hi tinguen accés”, conclou el diputat.

Tot tipus de trasllats

En total, són 142 els municipis que podran acollir-se a les ajudes al transport rural de la Diputació, que són les localitats rurals o en risc de despoblació declarades “de feble trànsit de transport públic” en el Decret llei 11/22 de la Generalitat Valenciana, i que podran posar en marxa les seues pròpies iniciatives fins al 31 de desembre de 2024.

Entre les accions susceptibles de suport per part de la institució provincial està el transport a demanda (taxi, autobús, discrecional...); la reducció de preu en els títols de transport regular per a persones empadronades; el transport regular de viatgers de gestió municipal directa, i el servici de vehicle públic compartit.

Quant als motius de desplaçament, en esta edició s'afigen com a novetat els d'oci, temes personals i familiars, a més d'assumptes de treball, sanitaris, educatius o de gestions i tràmits administratius.

Una vegada publicada la convocatòria en el BOP, els ajuntaments disposen de 10 dies hàbils per a acceptar l'ajuda assignada, que oscil·la entre 1.700 i 5.600 euros, en funció d'una sèrie de variables per a afavorir més els pobles que més ho necessiten. L'accés a este finançament provincial és compatible amb altres ajudes que puguen partir d'altres administracions, i hauran de justificar-se abans del 31 de març de 2025.