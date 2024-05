Més de 4.000 valencians són atesos per Càritas des de fa deu anys

La pobresa s'hereta i, a més, no para de créixer. Així ho demostren les dades de la memòria anual de Càritas que reconeix que l'any passat va atendre 54.317 persones (un 5 % més que l'any anterior) i que a 4.128 d'elles les atenen més de 10 anys.

Els perfils de les persones ateses per la institució en alguna de les 426 seus de Càritas parroquials i 180 projectes no han canviat. Els que amb major freqüència sol·liciten l'ajuda de Càritas en la diòcesi de València continuen sent persones migrants (la major part en situació administrativa irregular), dones soles i parelles jóvens amb menors d'edat a càrrec seu, i persones amb vivendes precàries.

Dels que van sol·licitar suport econòmic en vivenda, el 66 % es trobava en situació de règim de lloguer per subarrendament. "Alguns d'estos casos es troben amb la dificultat en la tramitació de l'empadronament en el mateix domicili que obstaculitza el seu procés d'integració", asseguren des de l'entitat.

"Referent a això, les dades de les nostres memòries, així com els d'altres informes de referència, ens parlen del fet de tindre fills com un dels factors de risc d'exclusió i de transmissió intergeneracional de la pobresa, i per això prestem especial atenció als 16.659 xiquets, xiquetes i adolescents beneficiaris de la nostra acció i treballem per a evitar que les situacions de pobresa i exclusió es perpetuen", expliquen.

D'altra banda, des de l'entitat social destaquen com un 7,6 % de les persones ateses ho són des de fa més de 10 anys. "Es tracta de famílies moltes d'elles en pobresa severa, que veuen cronificada la seua situació i que ens continuen indicant que la transmissió intergeneracional de la pobresa influïx en la precarietat i la vulnerabilitat de les famílies que atenem", asseguren.

Infància i adolescència

Entre les persones acompanyades per Càritas València destaquen els 1.033 menors d'edat que participen en els projectes d'infància i adolescència o van residir en la Llar Mare de Déu dels Desemparats i dels Innocents l'any passat. Així mateix, un total de 43 famílies són acompanyades en les seues llars; mentres que 144 persones migrants o en situació de sense llar van residir en vivendes de la institució i al Centre d'acollida San Esteban. A més, 123 dones van ser acompanyades des del projecte Jere-Jere i 1983 van trobar una ocupació amb el suport de Càritas en la diòcesi (un 35 % més que l'any passat).

Voluntariat de dones

Al llarg de 2023, Càritas va comptar amb la col·laboració desinteressada de 4.983 persones voluntàries, la majoria (67 %) dones. De la mateixa manera, va rebre el suport de 3.355 persones que van confiar recursos econòmics a l'entitat i un total de 270 entitats i empreses col·laboradores. Quant als recursos econòmics, els fons propis suposen el 66 % dels ingressos que rep Càritas en la diòcesi de València, que van ascendir a 13.893.381 euros en 2023.

Però per a fer tots els programes i les atencions són necessaris recursos. Així, l'any passat, Càritas va invertir més de dotze milions d'euros (12.502.456 euros) en l'atenció social en la diòcesi de València, un 39 % en programes d'atenció i acompanyament i un 34 % a cobrir necessitats bàsiques com, subministraments, ajudes per a lloguer, desnonaments, pagament de rebuts, reparacions en la vivenda, alimentació, medicaments o ajudes educatives.

Propostes

Entre les conclusions més destacades, la directora de Càritas València, Aurora Aranda, destaca, entre altres preocupacions, la necessitat que l'Administració "garantisca polítiques públiques que dignifiquen totes les persones i, sobretot, aquelles que es troben en situacions vulnerades".

En eixe sentit, en l'àmbit del treball digne, Aranda destaca la necessitat de "planificar i coordinar polítiques d'ocupació focalitzades en els col·lectius amb un accés més complicat al mercat laboral i que tinguen en compte la situació personal i familiar de la persona treballadora". Quant a l'accés a una vivenda digna i adequada, la directora de Càritas València proposa "ampliar el nombre de vivendes de lloguer de qualitat a preus assequibles; augmentar el parc públic de vivenda en lloguer social per a aquelles famílies amb rendes més baixes i complir el 3 % de dotació residencial que marca la llei, ampliable al 5 %, per a garantir una llar a famílies en situacions d'extrema necessitat".

Finalment, recalca la "necessitat de continuar garantint el dret al mínim vital per a totes les persones amb un sistema de garantia d'ingressos mínims que estiga dotat amb la cobertura suficient i la tramitació del qual s'agilite".

Suscríbete para seguir leyendo