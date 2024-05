Els exèrcits de la Xina i els Estats Units recuperen el diàleg i pacten un telèfon roig per a evitar conflictes

Els exèrcits de la Xina i els Estats Units ja parlen i el món dorm més tranquil. Han trencat este matí 18 mesos de silenci en el Diàleg de Sangri-la, una cimera internacional que servix en els últims anys com a termòmetre de les relacions entre les dos potències. Després del rebuig xinés a la invitació estatunidenca en la passada edició, esta vegada van dialogar els titulars durant 75 minuts, secundats per una desena de generals i consellers per bàndol.

De la reunió va emergir el pla de recuperar els mecanismes directes per a evitar conflictes. Un intercanvi “positiu, pràctic i constructiu”, segons ha explicat la part liderada per l'almirall xinés Dong Jun. Per part seua, el secretari de Defensa estatunidenc, Lloyd Austin, es va felicitar pels plans de formar un “grup de comunicacions de crisis” a la fi d'any. Són les línies directes o telèfons rojos entre les cúpules militars per a evitar que un incident desemboque en un conflicte irreparable.

No és una hipòtesi desficaciada perquè, encara que les dos parts mantenen una cura exquisida per a impedir un enfrontament fatal en les seues rutinàries maniobres militars, la densitat creixent de vaixells i avions de guerra alimenta el risc d'accidents. Pequín i Washington s'han llançat acusacions recíproques de maniobres irresponsables quan a penes unes desenes de metres han separat els seus vaixells. Eixa línia directa havia sigut prioritària per al president estatunidenc Joe Biden. Pequín responia que no hi ha remei més eficaç per a evitar les crisis que els Estats Units deixe de passejar els seus vaixells i avions de guerra davant de les seues costes amb eixos pomposos “exercicis de llibertat de navegació”. Austin ha aclarit després de la reunió que continuaran operant allà on la llei internacional ho permeta.

Taiwan, assumpte central

La conversa ha versat sobre Taiwan, la mar del Sud de la Xina i Ucraïna. El ministre li ha demanat que deixe d'enviar “missatges equivocats” a l'illa i que “corregisca els seus errors”. La reunió arriba després de la investidura del nou president taiwanés, les maniobres militars xineses com a castic i en plena romeria de representants estatunidencs a l'illa per a mostrar la seua solidaritat. No hi ha assumpte més conflictiu que Taiwan, li ha recordat Dong. També li ha retret el suport creixent a Filipines en els seus problemes territorials amb la Xina, un nou focus de tensió en el Pacífic, i ha alertat sobre el nou sistema de míssils que pretén plantar en eixe país asiàtic. No hi ha enteniment possible en els conflictes que separen les dos potències, però les dos han conclòs que és millor el diàleg que el silenci.

La Xina i els Estats Units havien trencat els seus contactes l'agost de 2022 després de la visita a Taiwan de Nancy Pelosi, llavors presidenta de la Cambra de Representants dels EUA. Pequín no veia la utilitat a parlar amb el que maldava per perjudicar-los. Els conflictes es van amuntegar després: el globus xinés abatut per Washington, els contactes polítics amb la presidenta taiwanesa, les noves bases militars estatunidenques a Filipines… Aquella deriva inquietant va acabar amb la reunió presidencial a San Francisco al novembre. Xi Jinping i Joe Biden van frenar la deterioració i es van comprometre a recuperar els contactes militars.

Però els seus ministres de Defensa no parlaven en persona des de 2022. Austin es va reunir a Cambodja amb Wei Fenghe, rellevat després del tercer mandat presidencial atorgat a Xi per l'efímer Li Shangfu. Li va declinar la reunió oferida per Austin l'any passat a Singapur perquè, entre altres raons, figurava en la llista de sancionats de Washington. Va ser defenestrat poc després en el marc d'una campanya anticorrupció en l'exèrcit i substituït per Dong. Els ministres a la Xina tenen una funció protocol·lària perquè les directrius partixen del partit i, en l'estament castrense, de la poderosa Comissió Central Militar. Dong, a diferència de Li, ni tan sols en forma part.

Suscríbete para seguir leyendo