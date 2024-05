"Greu risc": Espanya prohibix a Facebook i Instagram activar les seues funcions electorals per temor a una violació de la privacitat dels usuaris

Facebook i Instagram no podran desplegar a Espanya les seues noves funcions per a informar els seus usuaris de les eleccions europees. Este divendres, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha emés una orde cautelar en la qual exigix a Meta que suspenga "de manera immediata" la posada en marxa d'estes ferramentes.

El regulador espanyol assegura que eixa prohibició es deu al fet que l'empresa tecnològica pretén tractar dades personals com el nom dels usuaris, la seua edat, gènere o adreça IP, una recopilació que podria violar la seua privacitat. "El tractament de dades previst per la companyia suposa una actuació contrària al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que, almenys, incompliria els principis de protecció de dades de licitud, minimització de dades i limitació del termini de conservació", apunta en un comunicat.

El gegant de les xarxes socials tenia previst activar les funcionalitats Election Day Information (EDI) i Voter Information Unit (VIU), dos ferramentes amb les quals anava a prestar informació electoral sobre els comicis al Parlament Europeu del pròxim 9 de juny. No obstant això, eixes funcions també servirien perquè Meta recopilara encara més dades dels usuaris, també les seues opinions polítiques, una cosa prohibida segons les lleis europees de protecció de dades.

"Greu risc"

L'AEPD considera que eixa extracció posaria "en greu risc els drets i llibertats dels usuaris d'Instagram i Facebook", perquè donaria a la multinacional tecnològica la capacitat d'"elaborar perfils més complexos, detallats i exhaustius, i generant tractaments més intrusius".

"La posada a la disposició de tercers de dades que podrien ser de caràcter personal suposaria una ingerència desproporcionada en els drets i les llibertats dels interessats. Eixa pèrdua de control suposa un alt risc que eixes dades siguen utilitzades per responsables desconeguts i per a finalitats no explícites", afig.

Encara que el supervisor principal de Meta a Europa és Irlanda, on la companyia té seu fiscal, l'AEPD té dret a usar els seus poders d'emergència quan considere que hi ha riscos urgents per als usuaris del seu territori, com succeïx en este cas. El regulador a Itàlia ha obert un procediment similar contra la companyia per les mateixes raons. Meta també està sent investigada per la Comissió Europea per un possible incompliment de les normes d'integritat electoral.

El gegant empresarial liderat per Mark Zuckerberg ha negat que eixes funcions violen les lleis europees de privacitat, però ha confirmat al mitjà especialitzat estatunidenc TechCrunch que ha acatat l'orde, que pot durar fins a un màxim de tres mesos.

