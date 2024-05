Guadasséquies organitza una recollida de fem a l'embassament de Bellús

Guadasséquies ha organitzat per a este dissabte, 1 de juny, una recollida de fem a l'embassament de Bellús. L'activitat, amb el nom de “1 m² contra la basuraleza” al pantà de Bellús, es du a terme amb el propòsit de mantindre la naturalesa en bon estat. L'eixida serà des de l'Antiga Església de l'Esperança (a les 8 del matí) i en finalitzar es realitzarà un esmorzar popular entre els assistents a la plaça de l'Església, a càrrec de l'ajuntament. D'esta manera, Guadasséquies contribuïx a mantindre el seu entorn natural net.

Els participants en l'activitat disposaran de guants i bosses per a arreplegar el fem que troben, així com una samarreta de la jornada. L'activitat és gratuïta, amb assegurança per als participants.

