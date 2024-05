El curs escolar està arribant a la seua fi i de manera paral·lela ho fan les festes finals de les Escoles Esportives que organitza la Fundació Esportiva Municipal, en col·laboració amb diferents federacions i entitats esportives de la ciutat de València. Hui continuaran les 16 jornades esportives, entre les quals es troben l'esgrima i el rugbi, de les 24 inicials que posaran el punt final a una temporada carregada d'esport escolar i en la qual participaran 3.270 alumnes dels 5.000 escolars que van iniciar les Festes Finals el passat 25 de maig.

Les Escoles Esportives de València acomiaden el curs / .

Ahir, 30 de maig, 60 i 50 xiquets van finalitzar el colpbol i el judo, respectivament, en els seus centres durant horari lectiu. Hui, fins a 100 alumnes celebraran les festes finals d'esport adaptat, de la mà de la Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana, futbol sala, esgrima i triatló en els seus centres educatius en horari d'escolar. A més, el rugbi serà protagonista en el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Ciutat Artista Faller des de les 15.30 hores per a 50 xiquets i xiquetes. Seguint amb el programa, a les 17 hores, la pilota valenciana omplirà la Platja de la Malva-Rosa en una jornada final repleta de cintes festives i medalles i trofeus per als 150 participants. A les 18 hores, donarà inici en les pistes de l'Estadi del Túria – Tram III la festa final tant de l'atletisme, en les pistes blaves del recinte per a 220 alumnes, com del karate, en les pistes de calfament de la instal·lació, per a 200 xiquets i xiquetes.

Les Escoles Esportives de València acomiaden el curs / .

El dissabte 1 de juny, 1.000 escolars celebraran la jornada final d'escacs al Complex Esportiu – Cultural Petxina des de les 9 hores. A partir de les 10 hores, el bàdminton serà l'esport protagonista al Col·legi d'Educació Infantil i Primària Ramiro Jover per a 140 participants. Mitja hora després, a les 10.30 hores, començarà la festa final del tenis taula al Col·legi d'Educació Infantil i Primària Eliseu Vidal per a 60 alumnes. En horari lectiu, 30 participants de les Escoles Esportives 2023/24 practicaran per última vegada rem al Reial Club Nàutic de València. Des de les 17 hores, el poliesportiu Natzaret acollirà l'última jornada de waterpolo, de la mà del Club Esportiu Waterpolo Túria, per a 60 alumnes.

El 8 de juny conclouran totes les dates de les Escoles Esportives 2023/2024 amb la celebració de l'última jornada de voleibol del programa en la instal·lació municipal de Vòlei Platja València per a 750 xiquets.

Campus d'estiu

Bàsquet, bàdminton, hoquei, karate, waterpolo… 5.688 xiquets i jóvens de València gaudiran, des del mes de juny, dels Campus d'Estiu organitzats per la Fundació Esportiva Municipal.

La posada en marxa d'estes escoles esportives estivals respon a un doble objectiu. D'una banda, afavorir l'activitat física i els hàbits saludables entre els més menuts i, de l'altra, ajudar les famílies a conciliar durant el període vacacional dels menors. Amb esta finalitat, els campus estaran en marxa durant tot l'estiu, amb un ampli horari i, fins i tot, servici de menjador.

Les Escoles Esportives d'Estiu es desenvoluparan, en la seua majoria, per torns setmanals, durant els mesos de juny a setembre, distribuïdes en un total de 12 instal·lacions municipals, totes elles situades a la ciutat de València.

