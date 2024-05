Les dos Roques disponibles per al Corpus ixen al carrer i es posen a cobert

Les Roques del Corpus han eixit al carrer. Les dos que poden fer-ho: Sant Calze i Mare de Déu dels Desemparats. Les dos que estan en condicions d'eixir de la Casa de les Roques sense comprometre'n l'estabilitat. És la primera part del ritual del Corpus i suposa extraure els carros per a quedar en uns particulars boxs: les Alberedetes de Serrans; és a dir, el xicotet carrer que es forma a Blanqueries i que queda tallat al trànsit. Al costat dels dos també han eixit els elements processionals.

Al llarg del matí, i després que caigueren algunes gotes, s'ha optat per tapar les roques perquè no patisquen deterioració ni els cossos de fusta ni les pintures i elements ornamentals. A l'espera que l'oratge millore, tal com està previst que succeïsca al llarg del dia.

Els elements corpusians generen curiositat / Moisés Domínguez

El Drac de Sant Jordi és protegit per un plàstic / Moisés Domínguez

Es tracta d'una zona on solen aparcar autobusos de turistes, la qual cosa suposarà un especial regal de benvinguda per a tots ells i en forma de sorpresa. Durant tot el matí, les Roques -decorades amb flors- es convertixen en motiu de visita i fotos, encara que, atesa la provisionalitat del seu aparcament, no hi ha res que n'explique el significat. Quan, fins fa uns anys, estaven en formació tots els carros, la jornada del divendres era tot un espectacle visual per a aquells que coneixen la trama i, sobretot, per als desconeixedors.

Esta vesprada, trasllat a braç

El següent pas és el trasllat a la plaça de la Reina, esta vesprada a les 20 hores. Serà, per tot això, una versió reduïda d'un ritual molt espectacular, en el qual les Roques, al so de "tabal i dolçaina" són portades a braç davant un nombrós públic -també els que ho esperen i els que s'ho troben-, amb moments espectaculars, com gestionar la corba de la plaça de Manises i el carrer Cavallers.

Les dos Roques, abans de ser tapades / Moisés Domínguez

Des de la festivitat de la mare de Déu, la plaça del mateix nom ha conservat la rampa emmoquetada que permet salvar els escalons, necessària en el seu moment per a alçar la imatge de la Mare de Déu i més en l'actualitat, per a lliscar les rodes de les Roques i del bestiari, així com el diumenge la Custòdia.

La plaça de la Reina acollirà també el trasllat d'este bestiari. La Tarasca, la Cuca Fera, el Drac de Sant Jordi, Sant Cristòfol... que acompanyen tota la simbologia corpusiana, per a la qual Amics del Corpus posarà a la disposició del públic en general durant la jornada del dissabte quadrilles de monitors que explicaran el perquè de cada element.

