L'Europol desmantella la banda de lladres de llibres que han robat fins a 170 exemplars per tota Europa

L'Oficina Europea de Policia, més coneguda com a Europol, ha detingut nou ciutadans georgians per robar llibres antics. Es tracta d'una investigació internacional que seguia de prop este grup de delinqüència organitzada, que ha arribat a robar fins a 170 llibres històrics considerats com a "rars" de diferents biblioteques europees.

"El grup criminal va irrompre en biblioteques o simplement va intercanviar edicions històriques per còpies sofisticades, causant danys per valor de 2,5 milions d'euros", va anunciar l'Europol el passat 25 de maig a través d'un comunicat en el qual asseguraven que esta pèrdua suposarà "una pèrdua patrimonial incommensurable per a la societat".

Detenció i recuperació d'exemplars

El dia abans del desmantellament final de la banda, l'organització policial va aconseguir detindre tres sospitosos a Estònia, França i Lituània, i altres dos es trobaven sota supervisió judicial a França.

Una detenció que no va ser suficient per a rescatar els llibres robats pel grup organitzat, que no s'havien centrat en estos exemplars per col·leccionisme o afició, sinó per a vendre'ls a través de cases de subhastes, segons s'ha sabut, a Petersburg i Moscou. D'esta manera, els toms resulten, ara com ara, irrecuperables.

Modus operandi: el 'canvi'

Entre 2022 i 2023, el grup criminal va aconseguir robar llibres en biblioteques nacionals i històriques de fins a 9 països diferents: República Txeca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Letònia, Lituana, Polònia i Suïssa, tal com ha informat la Interpol, que descriu el 'modus operandi' com a "senzill però sofisticat".

Pel que sembla, els lladres sol·licitaven comprovar personalment els llibres antics fingint un interés específic, com podria ser l'acadèmic. Quan eren a les seues mans els analitzaven en profunditat: els medien meticulosament i prenien les fotografies que consideraren necessàries. Després, els retornaven com si res. Un comportament aparentment normal que canviaria diversos dies, setmanes o mesos després, quan realment passaven a l'acció: tornaven i demanaven accés als mateixos llibres, però esta vegada fent el 'canvi', retornant versions falsificades.

De fet, tal com assegura la Interpol en el seu comunicat, els experts que van analitzar estes còpies van determinar que eren d'una qualitat excepcional, sent molt complicat distingir entre les dos versions.

Llibres "rars" i russos

El tipus de llibres en els quals es van centrar són llibres "rars" d'escriptors principalment russos. Alguns exemples que ha revelat la Interpol són les primeres edicions d'autors com Alexander Pushkin -poeta, dramaturg i novel·lista rus- o Nikolai Gogol -escriptor rus d'origen ucraïnés-.

