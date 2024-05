L'Ibex 35 busca tancar el divendres en màxims de l'any

L'Ibex 35 ha iniciat la sessió d'este divendres, l'última de la setmana, amb una lleugera pujada del 0,04 %, la qual cosa li ha portat a situar-se en els 11.342,6 punts, mantenint-se en els màxims conquistats ahir, en una jornada en la qual els inversors esperen les dades d'inflació de l'eurozona i l'índex de preus de consum personal dels Estats Units.

El selectiu madrileny va recuperar ahir el terreny cedit en els dos últims dies i va tornar a zona de màxims en firmar el seu millor resultat en el que va de 2024 amb una alça de l'1,73 %, fins a situar-se en els 11.338,2 punts.

Abans de l'obertura del mercat, BBVA informava que ha convocat una junta general extraordinària d'accionistes el pròxim 5 de juliol en la qual proposarà l'ampliació de capital que necessita per a dur a terme el bescanvi d'accions amb Banc Sabadell en l'OPA de caràcter hostil.

En concret, l'import nominal màxim de l'ampliació de BBVA serà de 551,9 milions d'euros i es realitzarà amb aportacions no dineràries, mitjançant l'emissió i posada en circulació de fins a 1.126 milions d'accions, de 0,49 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa classe i amb els mateixos drets i obligacions que les accions actualment en circulació.

D'altra banda, Dia ha anunciat este divendres la venda del 100 % del seu filial Dia Brasil a MAM Asset Management, pertanyent al Banc Màster, per un preu simbòlic de 100 euros després dels "persistents resultats negatius" d'esta filial.

Amb l'objectiu de dotar a la seua filial brasilera de mitjans econòmics addicionals per a la continuïtat del seu negoci durant el procés de recuperació judicial en el qual es troba, Dia s'ha compromés amb el comprador a realitzar una aportació de fons en benefici de Dia Brasil per import de 39 milions d'euros.

En este context, el selectiu madrileny ha obert amb Solaria encapçalant les pujades, amb una alça de l'1,02 %, seguida per Rovi (+0,68 %), Acciona Energia (+0,65 %) i Cellnex (+0,65 %). Pel costat contrari, les majors caigudes eren les de Fluidra (-2,70 %), Iberdrola (-0,99 %) i Aena (-0,61 %).

Les accions d'eDreams Odigeo, per part seua, pujaven este divendres un 1,01 % a penes uns minuts després d'arrancar la sessió borsària, fins als 6,98 euros per acció, la qual cosa li portava a superar de nou el preu oferit en la seua oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) sobre accions pròpies anunciada per la companyia (6,90 euros), després d'haver tancat ahir també per damunt (6,91 euros).

En la resta d'Europa, els principals índexs han iniciat la sessió amb tendències mixtes: Frankfurt queia un 0,16 %, mentres que Milà pujava un 0,18 %; París, un 0,11 %, i Londres, un 0,07 %.

El preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, queia un 0,02 % en l'obertura dels mercats europeus, fins als 81,86 dòlars, en tant que el Texas se situava en 77,78 dòlars, un 0,17 % menys.

En el mercat de divises, la cotització de l'euro enfront del dòlar repuntava en 1,0816 'bitllets verds', mentres que en el mercat de deute l'interés exigit al bo espanyol a 10 anys es mantenia entorn del 3,388 %.

Suscríbete para seguir leyendo