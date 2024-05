Localitzada en un hostal la dona de 32 anys desapareguda a Cullera

Viktoriia Kuryshchenko, de 32 anys, a la qual l'associació SOS Desaparecidos donava per ilocalitzada des del dia 1 de maig, ha sigut trobada en un hostal. La dona, qualificada com a persona vulnerable, estava allotjada des de fa més de 15 dies a l'Hostal Castellana. Ja ha sigut avisada la seua família i també s'ha avisat de la seua aparició a la Policia Nacional

Viktoriia fa 1,65 d'alçada, és de complexió prima, té els cabells negres i els ulls blaus. La dona va desaparéixer l'1 de maig per causes que s'estaven investigant. Des de principis de mes la seua família no tenia notícies sobre el seu parador.

Cartell editat per Sos Desaparecidos / Levante EMV

Des de SOS Desaparecidos havien disposat els telèfons 649 952 957 o 644 712 806, i també es pot contactar en el correu electrònic info@sosdesaparecidos.es. Com que ha sigut trobada, ja no es requerix l'ajuda ciutadana.

