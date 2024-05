Sagunt reclama al Consell mesures urgents per a posar en marxa els llavapeus

La delegació de Platges de Sagunt, dirigida per Roberto Rovira, ha presentat una queixa pels retards en la posada en marxa dels llavapeus, una competència de la Generalitat.

Roberto Rovira en un recent ple. / Daniel Tortajada

En una comunicació dirigida a la consellera, la secretària autonòmica i el director general de Turisme, l'ajuntament mostra el seu «malestar davant un problema que afecta molt negativament la imatge i la qualitat del nostre litoral».

Platges plenes

El regidor de Platges assenyala que «necessitem urgentment la posada a punt dels llavapeus, a més del manteniment dels jocs infantils, perquè no és raonable que a hores d'ara de l'any, a penes a unes hores de l'obertura oficial de la temporada de platges i amb els nostres arenals plens de banyistes els caps de setmana, no es tinguen a punt servicis bàsics com estos».

Solució d'emergència

Rovira insistix que «som conscients del que suposa una licitació d'estes característiques i els seus terminis administratius», en referència al procediment que està en marxa per a la contractació d'estos servicis en tot el litoral valencià, però «entenem que això no és obstacle per a implementar solucions d'emergència mentres es tramita este contracte».

