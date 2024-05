Sanitat busca metges per a cobrir les vacacions d'estiu davant la falta de MIR

La falta de metges en la sanitat pública és un problema transversal, però que preocupa especialment de cara a l'estiu, quan calga cobrir les vacacions del personal sanitari. No hi ha metges; la borsa de Medicina Familiar està buida, i tampoc es podrà comptar amb els metges que finalitzen la residència enguany, com és habitual. Si la Comunitat Valenciana té un dèficit de 666 —són les places vacants segons Sanitat— el nombre pot créixer a l'estiu si no es troba una solució.

És un problema detectat des de fa mesos, però encara així, a quinze dies de començar el període vacacional —normalment es considera el 15 de juny com a data per a això—, encara no es coneix el pla de «mesures extraordinàries» anunciat des de fa mesos pel conseller de Sanitat, Marciano Gómez. Fonts de Sanitat explicaven el dimarts a Levante-EMV que es continua treballant en el document, encara que alguns departaments ja estan rebent informació. Afegia, a més, la seua expectació davant la posició del Ministeri de Sanitat i si adoptarà alguna mesura a escala nacional per a fer front al problema. Ahir es va convocar el Consell Interterritorial, que se celebrarà el 5 de juny, i la sorpresa en Sanitat va ser la no inclusió d'este punt en l'orde del dia.

El conseller es va mostrar «sorprés i perplex» i, per eixe motiu, va remetre ahir una carta a la ministra Mónica García, per a demandar la seua incorporació en la convocatòria i per a exigir-li solucions «coordinades» amb les quals garantir l'assistència sanitària durant el període vacacional.

En el cas de la Comunitat Valenciana, el problema és major perquè l'autonomia incrementa exponencialment la seua població durant l'estiu i, segons Gómez, augmenta «la càrrega de treball que han d'afrontar els nostres professionals». Independentment de la postura de la ministra García, els sindicats li han sol·licitat al conseller, en reiterades ocasions, conéixer els detalls sobre el pla de la sanitat valenciana per a l'estiu. Ho va fer CSIF la setmana passada, i dimarts, Intersindical va denunciar la situació i va exigir «una contractació d'acord amb les necessitats de la població».

L'any passat la Conselleria de Sanitat va anunciar les mesures extraordinària l'1 de juny. Segons CSIF, «no és la data habitual, l'any passat ja anava amb retard». I el pla va començar a aplicar-se el 15 de juny. La solució adoptada va ser recórrer a la contractació de metges sense especialitat, és a dir, a professionals amb el grau en Medicina, però sense que hagueren cursat la residència. Esta podria ser una opció per a enguany, però en major nombre —l'any passat es van anunciar més de 7.500 contractes d'este tipus— al no poder comptar amb els residents amb la seua formació recentment finalitzada; són 606 en la sanitat valenciana.

Per què falten MIR: la culpa va ser de la pandèmia

Per què no es pot comptar amb ells? El motiu principal és que encara no han acabat la seua residència. Ho faran al setembre, quatre mesos després de l'habitual. La irrupció de la pandèmia, el març de 2020, va retardar l'inici de la seua formació especialitzada. En els últims mesos, s'ha abordat la possibilitat de si hauria d'avançar-se. La potestat la té el Ministeri de Sanitat, però no ha anunciat que vaja a fer-ho.

Des de la conselleria han apuntat a altres opcions per a alleujar el problema. Una d'elles seria permetre la contractació de metges extracomunitaris residents a Espanya. Ho va apuntar el president Carlos Mazón i va remetre la responsabilitat a la ministra Diana Morant, que ha d'habilitar-los perquè Sanitat puga contractar-los. Una altra mesura, avançada pel conseller en una entrevista fa un parell de setmanes, podria ser optar per la mobilitat del personal als llocs amb més necessitats, però això «suposaria deixar el lloc d'origen sense cobrir», explica Rosa Atienzar de CCOO. Gómez acusa el Ministeri de la falta de metges, però la representant social considera que la conselleria també té responsabilitat i denuncia la falta d'un pla d'ordenació de recursos humans, que «dote bé els departaments i optimitze els recursos».

