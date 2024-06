Comença el canvi de paviment de l'històric pont de la Mar

L'Ajuntament de València ha iniciat els treballs de manteniment del paviment del pont de la Mar, un dels ponts històrics del Jardí del Túria que s'ha anat deteriorant amb el pas del temps i que presenta irregularitats i el desgast de la pedra natural.

El pont històric de la Mar. / M.A. m.

A més, també s'actuarà sobre les rajoles que s'han col·locat en altres intervencions i que, per les seues característiques o diferent tonalitat, han desvirtuat el caràcter històric del pont, van informar fonts municipals. «Es tracta d'una obra que era molt necessària i que estava parada des de fa diversos anys. D'una banda, es tracta d'un pont molt transitat i que, en algun punt, requeria una actuació urgent per a evitar possibles accidents.

Però, d'altra banda, l'Administració ha de posar en valor tot el patrimoni històric de la nostra ciutat i continuar conservant i restaurant tota la riquesa de València», explica el regidor d'Urbanisme, Juan Giner. La intervenció serà respectuosa, per tant, amb la història i imatge actual del pont.

El pont de la Mar és un dels cinc ponts històrics, catalogats com a bé de rellevància local (BRL), que es conserven a la nostra ciutat.

El pont de la Mar data del segle XVI i ha patit diverses reconstruccions a causa de les riuades que ha viscut. Després de diversos usos com, per exemple, el pas del tramvia de la línia del Grau en el segle XIX, la corporació va decidir convertir en zona de vianants el pont i l'arquitecte que va dur a terme esta transformació va ser Javier Goerlich, que va dissenyar la conversió incloent-hi la pavimentació amb lloses de pinastre i capa de formigó. Este ús per als vianants ha perdurat fins hui en dia.

Ús intens

El pont connecta el Pla del Real amb el centre de la ciutat. La pavimentació presenta alguns desperfectes que fan necessària una intervenció perquè l'erosió de les llosetes de pinastre i el desgast ocasionat pels vianants recomana la intervenció.

D'altra banda, fonts d'Urbanisme informen que esta setmana s'iniciarà una intervenció de manteniment per l'entorn de la parròquia de la Mare de Déu de la Fontsanta. En esta ocasió, es tracta d'una petició que els veïns del barri han traslladat a la Delegació d'Urbanisme.

