Un detingut per presumpte gihadisme en una espectacular operació policial a Teulada

Els veïns de Teulada no eixien de la seua sorpresa. Este matí, a les 8 hores, la Policia Nacional ha iniciat una espectacular operació en ple centre urbà, en concret, a l'avinguda de Santa Caterina. Els agents han entrat en un pis d'una finca que està a escassos 50 metres de l'ajuntament. L'operació la tutela l'Audiència Nacional. Els agents han detingut el resident en la vivenda, que han registrat durant quasi 4 hores. Tot apunta al fet que l'arrestat estaria vinculat amb el gihadisme i podria haver estat realitzant propaganda des d'este pis. De fet, els agents han requisat abundant material, entre el qual hi havia arxius informàtics que seran essencials per a avaluar el grau de radicalització del detingut.

Els agents porten el material requisat en el cèntric pis de Teulada / A. P. F.

Vora les 12 hores, han eixit els agents portant els efectes requisats. A continuació, han tret l'arrestat, un home al qual li han tapat el rostre. Els agents han tallat el carrer per a pujar al detingut en un cotxe policial. L'operació la coordina l'Audiència Nacional.

Suscríbete para seguir leyendo