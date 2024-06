Espanya es convertix en l'equip europeu masculí amb més classificats en boxeig per a París

L'equip nacional de boxeig torna a casa amb bon sabor de boca. Aterraran esta nit a Madrid havent aconseguit tres bitllets més per a París 2024. En total en seran cinc per a l'equip masculí i un per al femení després de disputar els classificatoris que han tingut lloc este mes a Bangkok (Tailàndia).

Així, l'equip tornarà havent batut la xifra aconseguida per a Tòquio en 2020, a on es van classificar quatre esportistes. L'anterior cita olímpica va ser, fins ara, la cita amb més representants espanyols des de Barcelona 92, quan es van aconseguir set representants.

El seleccionador nacional i doble medallista olímpic, Rafael Lozano Sr., ha sigut el màxim responsable tècnic de l'equip desplaçat a Àsia amb 9 esportistes (5 homes i 4 dones). L'objectiu era millorar la xifra de tres classificats per a París que hi havia abans d'arribar a Bangkok (Laura Fuertes, José Quiles i Enmanuel Reyes), i així es va aconseguir després de sumar a Tailàndia les classificacions d'Oier Ibarretxe, Rafa Lozano Jr. i Ayoub Ghadfa.

Equip de nivell

Amb estes xifres, Espanya s'ha convertit en el país europeu amb major representació masculina per als Jocs de París, per damunt de França o Gran Bretanya. D'igual manera, Cuba ha aconseguit cinc places i quatre els Estats Units. Enmanuel Reyes Pla i José Quiles afrontaran la seua segona participació en uns jocs, després d'haver competit en la cita anterior.

I s'estrenaran en esta cita olímpica Ayoub Ghadfa Drissi, Oier Ibarretxe i Rafa Lozano Jr. (fill del seleccionador) i Laura Fuertes, única representant femenina que obrirà el camí per a les futures olímpiques espanyoles.

