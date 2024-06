Espanya suma Eslovènia, Noruega i Irlanda a la resposta diplomàtica que prepara per a Israel

El Govern d'Espanya prepara una resposta diplomàtica a les represàlies israelianes pel reconeixement de l'Estat palestí, però vol controlar els temps. No ho farà sola: Eslovènia se sumarà a Noruega, Irlanda i Espanya per a respondre al que consideren afronts de Tel-Aviv als usos marcats en la Convenció de Viena que regixen les relacions diplomàtiques.

"Estem treballant amb Noruega i Irlanda en la millor manera de traslladar-ho al Govern Israelià. Eslovènia se sumarà a la nostra resposta conjunta, perquè patixen pressions similars", ha dit este dilluns José Manuel Albares. "Filmar els ambaixadors i exposar-los públicament quan se'ls ha convocat en el Ministeri d'Afers Exteriors no és respectar les relacions entre països amics", ha afegit el ministre d'Exteriors. Israel va convocar els caps de missió irlandés, noruec i espanyol a Tel-Aviv per a donar-los una "dura reprimenda" que inclou mostrar-los el vídeo en el qual milicians de Hamàs s'emporten diverses dones soldat d'un lloc de control a Gaza. Seguixen retingudes a Gaza des de llavors amb més de 100 segrestats, dels quals es desconeix el seu estat.

Israel també va prohibir a Espanya donar servici en el seu consolat a Jerusalem als palestins, restringirà el moviment dels diplomàtics espanyols per "seguretat" i ha llançat una campanya d'imatge contra Espanya, Noruega i Irlanda. "No ens deixarem acoquinar. Tampoc caurem en provocacions, però donarem la resposta correcta", ha assegurat el cap de la diplomàcia espanyola en roda de premsa al costat del seu homòleg egipci, Sameh Shukri, este dilluns a Madrid.

Este dissabte ha entrat en vigor la represàlia del Govern de Benjamín Netanyahu contra el Consolat General d'Espanya a Jerusalem. "El Consolat d'Espanya a Jerusalem té un estatut històric, ve funcionant abans fins i tot de l'existència de l'Estat d'Israel, des de mitjan segle XIX", ha afegit el cap de la diplomàcia espanyola, que ha recordat que "en el bescanvi de notes del reconeixement d'Espanya a l'Estat d'Israel, en els anys huitanta, Israel es comprometia a respectar-lo".

La mesura de restringir el moviment dels funcionaris espanyols pels territoris ocupats és "altament inamistosa", segons un diplomàtic amb experiència en Israel consultat per este diari. Fins a la data, només havien d'ensenyar el seu passaport diplomàtic en els llocs de control que jalonen Cisjordània per a poder anar a entrevistar-se amb els membres del Govern palestí, amb seu a Ramallah. Ara, la restricció és més onerosa perquè, des del reconeixement que Palestina és un estat, i tal com va confirmar el mateix Albares la setmana passada, el Consolat General a Jerusalem Est serà la màxima delegació espanyola cap a eixe estat. No es té pensat obrir una ambaixada com a tal a Ramallah.

Israel considera que reconéixer l'Estat Palestí ara és un premi als terroristes de Hamàs. Va respondre al reconeixement de Noruega, Irlanda i Espanya amb una campanya en xarxes socials contra els tres països, que incloïa vídeos amb els balls tradicionals barrejats amb imatges de milicians de Hamàs durant els atacs del 7 d'octubre, en els quals van morir almenys 1.154 israelians, entre ells uns 40 xiquets. L'exèrcit israelià va respondre amb una represàlia que ja dura huit mesos i que ha causat la destrucció quasi total de la Franja i la mort d'almenys 36.000 palestins, entre ells 14.000 xiquets.

A més d'eixa campanya i de convocar els ambaixadors, comú als països reconeixedors, a Espanya Tel-Aviv li ha imposat una represàlia especial perquè el president espanyol Pedro Sánchez ha sigut el que ha liderat el pol a la Unió Europea contra el que considera excessos d'Israel a Gaza. La setmana passada, Brussel·les va convocar el ministre d'Exteriors d'Israel per a avaluar si complix amb l'apartat de Drets Humans de l'acord d'associació Israel-UE.

