Gandia ja té reservats el 58 % dels apartaments turístics per a este estiu

A les portes de la temporada estival, i sobre la base de les reserves registrades fins al moment pel portal immobiliari Homerti, l'agència de lloguer d'allotjaments per a vacacions líder a Espanya, la previsió d'ocupació de vivendes turístiques a Gandia se situa en una mitjana del 58 %.

Les reserves confirmades fins al moment per al mes de juny arriben al 35 %. Durant el mes de juliol s'incrementen fins al 63 %, i a l'agost, la xifra de reserves de vivendes turístiques se situa en el 77 % a Gandia. Totes estes dades són susceptibles d'incrementar-se en les pròximes setmanes a causa de les reserves d'última hora. De fet, les perspectives d'ocupació de vivendes turístiques per al mes d'agost fan preveure que puga arribar-se al 90 % registrat l'any passat o que fins i tot eixa xifra s'incremente.

Espanyols l'estada mitjana dels quals és de 7 dies

El perfil dels visitants que opten per llogar una vivenda turística a la platja de Gandia és, majoritàriament, de nacionalitat espanyola, seguit d'alemanys i francesos. Segons les reserves registrades fins ara per Homerti, un 64 % són grups o famílies sense xiquets i un 36 % són famílies amb menors. D'altra banda, la mitjana d'adults per reserva és de 4 persones.

L'estada mitjana de les famílies o grups de persones que lloguen una vivenda turística a Gandia és de 7 dies i el tipus d'allotjament més sol·licitat és el d'un apartament.

