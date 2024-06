El govern de Catalá ha executat 17,5 quilòmetres de carril-bici en només 18 mesos

El regidor de Mobilitat Jesús Carbonell ha destacat amb motiu del Dia Mundial de la Bicicleta que l'Ajuntament de València "està fent una aposta important per l'ús de la bicicleta”, com demostra el fet que en el termini de 18 mesos "des de la presa de possessió de l'actual govern municipal, -al maig-, desenvoluparem 17,5 quilòmetres de carrils bici, bé executant-los o projectant-los, la qual cosa suposa un 9 % de l'actual xarxa ciclista de la ciutat, que arriba ja fins als 223 km”.

Declaració institucional del ple

A més, ha recordat que el ple de l'ajuntament va aprovar per unanimitat que València se sumara a la declaració europea de l'ús de la bicicleta amb motiu de la celebració del seu dia mundial. Mitjançant esta declaració, "el consistori municipal reconeix l'ús de la bicicleta com una de les formes de transport i oci més sostenibles, accessibles i inclusives, de baix cost i saludable", matisen fonts municipals. Reconeix, així mateix, "que té una importància clau per a la societat i l'economia europea i local i que es tracta d'un mode de transport clau per a avançar en la descarbonització de la mobilitat i aconseguir un territori més saludable".

L'ajuntament es compromet, així, "a continuar treballant per a aconseguir xarxes ciclistes segures i coherents, a facilitar diferents modalitats d'aparcament per a la bicicleta, a apostar per una major intermodalitat amb el transport públic i a potenciar la formació viària segura en matèria de bicicleta".

Hui dia, segons confirmen fonts municipals, "València compta amb una xarxa de 223,35 quilòmetres de carril bici i 37,57 quilòmetres de ciclocarrers, a més de 21.926 aparcabicis per tota la ciutat".

3 de juny: Dia Mundial de la Bicicleta

Hui 3 de juny, Dia Mundial de la Bicicleta, es posa el focus, precisament, "en els beneficis d'utilitzar la bicicleta com a mode de transport simple, assequible, net i ambientalment sostenible". Un sistema de transport que promou el creixement econòmic, reduïx les desigualtats, reforça la lluita contra el canvi climàtic i és fonamental per a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible que, a escala de la Unió Europea, impliquen reduir les emissions netes de gasos d'efecte d'hivernacle en almenys un 55 % d'ací a 2030 -respecte als nivells de 1990-, i aconseguir la neutralitat climàtica d'ací a 2050.

Amb motiu d'esta celebració, l'EMT i la Policia Local han organitzat al Parc d'Educació Viària de Vivers activitats i tallers per a famílies per a fomentar l'ús de la bici com a “mode de desplaçament saludable i sostenible”. A més, la Regidoria de Mobilitat entrega esta vesprada els premis del concurs de dibuix organitzat per Valenbisi.

