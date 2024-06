L'oposició apunta a Mazón després de la polèmica de Camps en À Punt

L'intent de l'expresident Francisco Camps de censurar la pregunta d'un periodista durant una entrevista en À Punt i la seua posterior picabaralla està marcant l'inici de setmana. L'esquerra ha vist munició en l'episodi protagonitzat per l'excap del Consell amb el director regional de la Cadena Ser a la C. Valenciana, Bernardo Guzmán, i ha eixit en tromba a criticar la seua actitud. Però no sols això. L'oposició exercida per PSPV i Compromís ha posat el focus en l'actual líder del PP i president de la Generalitat, Carlos Mazón, a qui han exigit que es posicione.

El síndic dels socialistes, José Muñoz, ha "reprovat" l'actitud de Camps i el seu "intent d'emmordassar els periodistes que volen saber la veritat". Però ha afegit que "el problema no és Camps", sinó "l'ADN del PP". Així mateix, ha criticat el "silenci clamorós" de Mazón, que" no diu res" quan "té la responsabilitat de decidir el futur de Camps". Cal recordar que l'actual líder del PPCV ha obert la porta al seu retorn a la primera línia, però no abans que la sentència siga ferma.

Des de Compromís, el seu síndic Joan Baldoví ha lamentat l'"espectacle vergonyós i impresentable" viscut en la televisió pública, que segons ell "retrotrau als temps del passat" en els quals un "president paranoic decidix qui li pot fer preguntes o no". Després de la reivindicació del PP sobre la figura de Camps, m'agradaria saber què opina d'estes actituds totalitàries que ens retrotrauen al pitjor Canal 9", ha assenyalat Baldoví.

En plena tramitació de la llei que reforma À Punt, el portaveu dels valencianistes ha indicat que este tipus de comportaments li fa "reafirmar-se" en la idea que "quan el PP fa una llei, el que vol és això, decidir qui va a les tertúlies. És molt important saber què opina Mazón del que ha fet Camps". "Camps representa la pitjor època de corrupció del PP, era el responsable polític de molts condemnats per eixes trames que van vindre a València a fer negoci. Camps seguix inhabilitat per a fer política en este país", ha defés.

