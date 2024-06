El Marroc s'alia amb el port de València per a impulsar el trànsit al Mediterrani

L'Autoritat Portuària de València (APV) veu el Marroc i a les seues empreses com a socis comercials preferents per al transport de mercaderies en l'entorn del Mediterrani, i per això centra la seua estratègia comercial en l'increment dels trànsits amb el regne alauita, a on posa en marxa plans de col·laboració en matèria de digitalització i de formació.

Els exportadors de contenidors refrigerats (sobretot per al sector agroalimentari), els fabricants de manufactures i els industrials de l'automòbil ho tenen cada vegada més clar: «la porta d'entrada del Marroc a Europa està a Espanya, i més concretament en els molls i terminals que hi ha al final de l'avinguda del Port de València i al Port de Sagunt», asseguren fonts de l'Autoritat Portuària de València (APV) després de participar en una recent missió comercial en l'esmentat país nord-africà. Les principals mercaderies que van eixir de les dàrsenes valencianes cap al país marroquí han sigut productes químics, materials de construcció, productes alimentaris, productes siderúrgics, abonaments o paper i pasta, entre altres.

No en falta, de competència. El port d'Algesires està enfront de Tanger-Em, l'emplaçament marroquí ha desplaçat Valenciaport del seu lideratge al Mediterrani en el moviment de contenidors. Amb tot, el recinte valencià continua sent el líder europeu en la mateixa mar. Entre Algesires i el Marroc es van registrar l'any passat 13.741 moviments de contenidors (d'importació i exportació) i 428.098 de remolcs i camions.

En canvi, malgrat estar unes milles més al nord, però més a prop dels carregadors i dels importadors, per les terminals de Valenciaport estan transitant una mitjana de dos milions de tones/any de mercaderies i una xifra de contenidors que l'any passat va fregar les 136.000 unitats. Només en els quatre primers mesos de 2024, pel port de València han passat 34.414 contenidors, la qual cosa suposa un increment del 20,20 % respecte a l'any 2023. Per la seua banda, el port de Barcelona va incrementar els seus trànsits amb el Marroc un 59 % durant el primer trimestre d'enguany.

Pont entre Europa i Àfrica

«Valenciaport és, per tot això, l'alternativa o el pont emergent entre Europa i Àfrica». És una de les percepcions que Valenciaport ha extret de la X Trobada Hispanomarroquina Marítima, de Transport i Logística, celebrada la setmana passada a Tànger. En este fòrum intercontinental han participat, a més dels ports indicats, representants de les terminals i ports de Castelló, Màlaga, Motril i Cadis, i de més de 30 empreses logístiques i navilieres.

«Ens veuen com a port alternatiu, com a instal·lació pròxima i àgil per a connectar amb qualsevol altre port del món, i, sobretot, amb Europa i amb el mercat espanyol, que per a ells és molt important», asseguren en declaracions a Levante-EMV Cristina Rodríguez, cap de Contenidors de Valenciaport, i Teresa García Ibarra, cap de Ro-ro.

«Valenciaport – expliquen les dos tècniques de Valenciaport - vol ser un instrument de col·laboració logística en el comerç entre Espanya i el Marroc i ho pot aconseguir incrementant la col·laboració bilateral incorporant noves tecnologies en digitalització, formació i noves connexions». L'objectiu -afigen- és millorar la logística i el transport amb noves connexions tant ‘EL-EL’, o càrrega en grua vertical, com ‘RO-RO’, càrrega rodada. Així mateix, es busca fomentar el desenvolupament econòmic per a les dos regions: creació d'ocupació, inversió i infraestructures». No obstant això, estos bons propòsits s'enfronten a importants desafiaments logístics en tema de coordinació de transport i d'intermodalitat: les barreres reguladores i administratives que provoquen menys fluïdesa de les operacions o una major burocràcia i la volatilitat econòmica.

Barcelona ja creix un 25 % en moviment de contenidors enguany

A pesar que des de fa diverses setmanes la imatge de vaixells portacontenidors enfront del port de Barcelona per la crisi del mar Roig és habitual, la veritat és que les instal·lacions portuàries continuen donant bons resultats i la maquinària logística fluïx. Fonts d'esta administració pública han revelat que el trànsit total de contenidors ha registrat un increment del 25,7 % fins a abril respecte al mateix període del 2023, acostant-se als 1,3 milions de TEU. Els contenidors en trànsit han crescut un 54,3 %, la qual cosa ha ajudat per a eixe creixement global. Els contenidors d'importació i exportació mantenen el creixement de mesos anteriors, amb un increment del 7,2 %. En el cas dels contenidors plens, també destaca l'increment dels trànsits, mentres que els d'importació i exportació presenten xifres positives. Els granels sòlids i líquids experimenten descensos del –14,5 % i –12,6 %, respectivament.

