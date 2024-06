Sanitat no paga les hores extra en quiròfan a l'Hospital La Fe

La llista d'espera d'operacions es reduïx perquè el pla de xoc inclou operacions a les vesprades. No obstant això, la Conselleria de Sanitat no paga estes hores extra a la plantilla. Així ho assegura el sindicat Satse després de denunciar la situació d'impagament per les labors de reforç realitzades per a reduir les llistes d'espera quirúrgiques per part d'infermeres i altre personal sanitari a l'Hospital la Fe. No obstant això, des de la conselleria indiquen que este problema té els dies comptats.

"Durant els últims mesos, concretament des de febrer, este personal de l'Hospital La Fe que treballa hores extra i torns addicionals per a atendre i reduir la llista d'espera d'activitats quirúrgiques no estan percebent el pagament d'este esforç realitzat per a operar com més prompte millor per a centenars de malalts que fa temps que esperen per a passar pel quiròfan per a alleujar les seues patologies", expliquen des del sindicat.

I afigen: "Les infermeres se senten malament perquè el compromís demostrat per a alleujar els problemes de salut dels pacients no ha tingut la contrapartida justa per part de la Direcció de l'hospital, que, mes rere mes, no ha remunerat com correspon este esforç, adduint problemes burocràtics".

Per a SATSE València, la falta de pagament per les hores extres i l'esforç addicional "pot implicar la desmotivació del personal amb el programa de reforç", un programa al qual estan contribuint, "llevant hores al seu període de descans i a les seues estones amb la família, per a posar el seu granet d'arena en la millora de les llistes d'espera quirúrgiques, un dels problemes endèmics del sistema de salut valencià".

El sindicat SATSE, a través de la seua secció sindical de l'Hospital La Fe, exigix "a la Gerència, les direccions i els responsables de l'Hospital La Fe una solució immediata i justa a esta situació, que incloga el pagament de totes les hores treballades en reconeixement a l'esforç realitzat". I tal dit tal fet.

Des de la Conselleria de Sanitat asseguren que "en la pròxima nòmina, del mes de juny, es regularitzaran els pagaments pendents de totes les sessions quirúrgiques de reforç que hagen sigut autoritzades", ja que així ho indiquen des del Departament de Salut de La Fe.

